Пассажирам обещают вернуть деньги или "перебить" билеты в течение 10 дней.

В одном из основных аэропортов России – "Шереметьево" - очевидно, из-за хакерской атаки произошел коллапс. Тысячи пассажиров застряли в терминалах из-за отмены и переноса рейсов.

Как пишет Baza, утром 28 июля сотни пассажиров аэрокомпании "Аэрофлот" оказались заперты в аэропорту "Шереметьево". Часть рейсов отменена, часть - перенесена. По словам очевидцев, после нескольких часов ожидания несостоявшиеся пассажиры решили покинуть аэропорт, однако и здесь возникли трудности — в проходе образовался затор, пришлось стоять в очереди.

"В Шереметьево опять коллапс — десятки рейсов "Аэрофлота" отменены или задержаны, а пассажиры стоят в очереди, чтобы просто выйти из аэропорта. В авиакомпании заявили о "сбое в работе сервисов", — сказано в сообщении.

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По данным СМИ, сбой якобы связан с масштабной хакерской атакой. Соответствующее заявление сделали участники из группировок Silent Crow и "Киберпартизаны BY". Они утверждают, что уничтожили IT-инфраструктуру авиакомпании "Аэрофлот".

"Они проводили операцию на протяжении года и за это время проникли в корпоративную сеть, смогли получить доступ к массиву данных истории перелетов и систем контроля за персоналом, а также к записям телефонных разговоров внутри компании. Также они утверждают, что им удалось уничтожить ​​около 7000 физических и виртуальных серверов", — отмечает Baza.

В свою очередь авиакомпания заявила о сбое в работе информационных систем, что привело к некорректной работе сервисов.

"В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены. Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло сайтов аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании - онлайн-табло аэропорта "Шереметьево" при вылете из Москвы, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ведется работа над "минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов" и восстановления работы сервисов.

Изменены рейсы в Калининград, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Пермь, Самару, Сочи, Санкт-Петербург, Тюмень и т. д.

Пассажирам отмененных рейсов предлагают обратиться в зал выдачи багажа аэропорта "Шереметьево" для того, чтобы забрать оформленный ранее багаж. Пассажирам отмененных рейсов обещают вернуть деньги или переоформить билет в ближайшие 10 дней.

Аэропорт "Шереметьево" - что известно

Международный аэропорт "Шереметьево" — российский международный аэропорт федерального значения, один из четырех основных аэропортов Москвы и Московской области, первый в России по объему пассажиропотока.

Обслуживает рейсы национального перевозчика России — авиакомпании "Аэрофлот" (является узловым аэропортом авиакомпании) и некоторых других авиакомпаний. Расположен к северо-западу от Москвы, на территории городского округа Химки Московской области.

Аэропорт "Шереметьево" включает шесть пассажирских терминалов: А (терминал бизнес-авиации), B (ранее "Шереметьево-1"), С, D, E, F (ранее "Шереметьево-2") и два грузовых ("Москва-Карго" и "Шереметьево-Карго").

Согласно с открытыми данными, Шереметьево – аэропорт гражданский, совместного базирования с ФСБ РФ.

Транспортный коллапс в России - последние новости

5 и 6 июля российские аэропорты страдали из-за отмены сотен рейсов или их переноса, что принесло ущерб авиакомпаниям в 20 млрд рублей. Например, по данным "Коммерсанта", 5 июля в Шереметьево, Пулково и Стригино (Нижний Новгород) отменили более 250 рейсов и задержали еще больше 270, а к вечеру 6 июля отменили еще почти 300 рейсов.

По словам источников издания, отправление самолета на запасной аэродром обходится в 1,5-2 млн руб. на четыре часа, задержка рейса Boeing 737 более чем на 15 минут стоит 1,5 миллиона рублей - без учета расходов на пассажиров.

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