В частности, РФ передает Северной Корее современное вооружение, включая танки, артиллерию и беспилотники.

Россия передает Северной Корее современное вооружение и помогает в производстве снарядов и ударных дронов. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на Службу внешней разведки Украины (СВР).

Отмечается, что РФ и Северная Корея продолжают укреплять военно-техническое сотрудничество. В частности, Москва передает Пхеньяну современное вооружение, включая танки, артиллерию и беспилотники, а также усиливает противовоздушную оборону КНДР.

Помимо этого, в разведке рассказали, что Северная Корея получает ракеты и боевые самолеты, среди которых МиГ-29 и Су-27.

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Кроме того, РФ обеспечивает КНДР доступ к электронике, ракетным технологиям, оборудованию для выработки газа из угля и газовым турбинам. В разведке также сообщили, что Москва помогла Пхеньяну в строительстве новых заводов по производству снарядов и дронов. Также северокорейские рабочие проходят стажировку на заводе по сборке "Шахедов" в Алабуге. Есть данные и о поставках Пхеньяну горюче-смазочных материалов.

Северная Корея и Россия усиливают торговлю - что известно

Ранее в Financial Times писали, что на полках российских супермаркетов начали появляться яблоки из КНДР. Экспортеры из Северной Кореи планируют выйти на рынок России, укрепив торговые связи между странами.

Более того, в издании отметили, что северокорейские рыболовецкие суда чаще появляются в водах у дальневосточного побережья РФ, а производители продуктов из Северной Кореи, от джема и колбас до пива и аккордеонов, зарегистрировали свои торговые марки в России.

По мнению аналитиков, помимо коммерческих связей, военное партнерство между странами даст Москве и Пхеньяну больше возможностей сопротивляться давлению Запада.

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