В свою очередь евро снизился по сравнению с большинством валют.

Доллар в понедельник, 28 июля, вырос на фоне торгового соглашения США и Европейского Союза, которое направлено на предотвращение глобальной торговой войны. Инвесторы также ожидают результатов заседаний центральных банков США и Японии на этой неделе.

Издание Reuters пишет, что курс евро составил 1,1693 доллара, что на 0,4% ниже по сравнению с предыдущим днем, что переломило первоначальный резкий рост, поскольку внимание инвесторов переключилось на то, что ослабление глобальной торговой напряженности означает для доллара в целом.

"Настроения в отношении торговых переговоров США стали немного более оптимистичными после заключения соглашений с Японией и ЕС. Если будет заключено больше "торговых соглашений", это поможет снизить политическую неопределенность, которая оказывает давление на доллар, по крайней мере, на данный момент. Это также может привести к тому, что другие факторы, как относительная доходность, станут более влиятельными", - сказал глобальный руководитель отдела валютных исследований HSBC Пол Маккел.

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В начале этого года доллар резко упал, особенно по отношению к евро, поскольку опасения, что резкое повышение пошлин для большинства основных партнеров США нанесет ущерб американской экономике, заставили инвесторов рассмотреть возможность вывода средств из американских активов.

Доллар укрепился по отношению к другим валютам, поднявшись на 0,15% по отношению к иене до 147,83, в то время как фунт стерлингов снизился на 0,13% до 1,3428 доллара.

По мере ослабления опасений по поводу экономических последствий введения штрафных пошлин внимание инвесторов переключается на корпоративные доходы и заседания центральных банков США и Японии, которые состоятся в ближайшие дни. Инвесторы также будут следить за реакцией Трампа на решение ФРС.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 28 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,78 гривни за доллар. При этом официальный курс евро установлен на уровне 48,98 гривни за елиницу.

В то же время в обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,63 гривни. Курс наличного евро в обменниках составляет 49,20 грн/евро, а курс продажи - 49,01 грн/евро.

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