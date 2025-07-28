Украинский певец Павел Зибров показал, как провел воскресенье на даче с семьей и коллегой Ириной Билык.
"Вчера был прекрасный семейный день! К нам пришла Ирина Билык", - поделился артист, опубликовав в Instagram видео и подборку снимков.
Они пожарили шашлыки и сделали фото, как вдвоем, так и с супругой Зиброва Мариной, его дочкой Дианой, а также с продюсером Нонной Кондрашовой.
"Мы с Ирочкой Билык идем жарить шашлык… Без концертов, без гламура, без макияжа… Здесь будут у нас курочка, ребрышки и шашлык", - отметил Зибров на видео.
Билык в шутку добавила: "И пара моих бывших".
Певица также поделилась, что день "просто чудесный": "Мы наконец-то отдыхаем".
В комментариях подписчики не скупились на комплименты: "Какие вы классные", "Простенько, непринужденно и по-домашнему", "Вот это у вас компания. Легенды", "Вы невероятны! Приятного вам отдыха и шикарного настроения".
Напомним, ранее Зибров порадовал поклонников нежным фото с 28-летней дочкой Дианой.