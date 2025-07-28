США потеряли критически много ракет-перехватчиков за 12 дней войны Израиля и Ирана, - CNN

Во время 12-дневной войны с Ираном США потратили более 100 ракет THAAD, что выявило критический дефицит перехватчиков и угрозу для глобальной безопасности.

Во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне Соединенные Штаты потратили около четверти своих запасов ракет-перехватчиков THAAD. Об этом пишет CNN со ссылкой на два источника, знакомые с операцией.

Всего было выпущено более 100, а возможно и 150 ракет, что значительно превышает темпы их производства.

США имеют семь систем THAAD, из которых две были развернуты в Израиле. Такая интенсивность применения выявила слабые места в американской системе противоракетной обороны и истощила критически важный ресурс в момент, когда поддержка Израиля среди американской общественности снизилась до исторического минимума.

Видео дня

В прошлом году США произвели только 11 новых ракет THAAD, а в 2026 году ожидается производство еще 12. Пентагон планирует закупить 37 новых ракет в следующем году, частично финансируя это через последний законопроект президента Дональда Трампа.

"Бюджет включает дополнительные 1,3 миллиарда долларов на улучшение промышленной цепи поставок и 2,5 миллиарда на расширение производства ракет и боеприпасов", - сообщил представитель Министерства обороны США.

Впрочем, эксперты отмечают острую нехватку систем, перехватчиков и производственных мощностей. Мара Карлин, бывшая помощница министра обороны США, подчеркнула:

"Противовоздушная оборона сейчас актуальна на всех основных театрах военных действий. И нет достаточно систем. Нет достаточно перехватчиков. Нет достаточно производства".

Эксперты считают, что минимальное количество выпущенных ракет составляет 80, а CNN подтвердила эту цифру по видеоматериалам.

"12-дневная война в июне этого года фактически стала первым значительным расходом ракет-перехватчиков THAAD. Израиль достиг относительного успеха в обороне (с помощью США) от простых иранских ракет - ценой истощения имеющихся арсеналов ракет-перехватчиков", - отметил Тимур Кадышев из Гамбургского университета.

Война Израиля и Ирана

В июне 2025 года Израиль нанес масштабные воздушные удары по ядерной инфраструктуре Ирана. В ответ Иран выпустил сотни баллистических ракет и дронов по израильским городам. Конфликт длился 12 дней и завершился прекращением огня. Погибло более 600 человек в Иране и около 30 в Израиле.

Как сообщал УНИАН, во время июньской 12-дневной войны между Израилем и Ираном Катар и Саудовская Аравия успешно продемонстрировали эффективность своей многоуровневой системы противовоздушной обороны.

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