Наталка Диденко советует одеваться теплее, ведь температура в ряде областей снизится и усилится ветер.

Во вторник, 29 июля, в западных областях, местами на севере Украины, в Черкасской области, в Кропивницком с районами, в Винницкой и Одесской областях из-за циклона ожидается неустойчивая дождливая погода. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

Осадков, по данным синоптика, не будет во вторник во всей южной части Украины, в восточных областях, на Полтавщине, Сумщине, Днепропетровщине.

Температура воздуха самой высокой остается на юге Украины, +32...+36 градусов.

На востоке +30...+34 градуса.

На севере +28...+32 градуса.

В центральной части +32...+36 градусов, в Винницкой области +25...+28 градусов.

В западных областях завтра +18...+23 градуса, местами в дождях +16...+18 градусов.

"Одевайтесь тепло и соответственно дождливому прогнозу", - посоветовала Наталья Диденко.

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Также она предупредила о других проблемах 29 июля.

"Внимательно! Ситуация из-за сильных температурных контрастов неустойчива, во время ливней возможны сильные грозы, град и шквалы. Поэтому будьте осторожны", - предостерегла эксперт по погоде.

Погода в Киеве 29 июля

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, завтра местами пройдут дожди и грозы. Температура воздуха будет высокой, до +29...+30 градусов.

"Такой перенасыщенный влагой воздух еще и паркий, возможен физический дискомфорт, особенно у людей с бронхо-легочными заболеваниями", - предупредила Наталья Диденко.

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