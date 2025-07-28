На базах отдыха полно пустых мест - и это в разгар курортного сезона.

Кирилловка в Запорожской области до войны была настоящей туристической жемчужиной и одним из самых популярных курортов Украины. Ежегодно сюда приезжали тысячи туристов, особенно это место было популярным среди семей с маленькими детьми - ведь Азовское море здесь неглубокое и всегда очень теплое.

В летний сезон все пляжи и базы отдыха здесь были до отказа забиты людьми, но после российской оккупации в 2022 году ситуация кардинально изменилась, пишет Telegraf. Курорт превратился в опасную военную зону - в море практически никто не купается из-за мин, а базы отдыха превратились в военные объекты оккупантов.

Как видно из видео, опубликованного, очевидно, местной жительницей в ТикТок (при этом в названии видео добавлено эмоджи российского флага), несмотря на разгар курортного сезона, пляжи пусты, лишь кое-где попадаются одиночные прохожие. В отелях и пансионатах курорта полно свободных мест, которые занимать никто не спешит.

Больше всего пострадали торговцы уличной едой, которые остались почти без покупателей.

"Разве что бездомные собаки иногда могут попробовать остатки блюд", - пишет издание.

Набережная, которая раньше была переполнена людьми, также выглядит пустой. Лишь изредка можно заметить небольшие группы людей, прогуливающихся вдоль берега.

При этом в комментариях люди вспоминают, каким был курорт во времена Украины, когда пляжи и базы были переполнены людьми, и отмечают, что "во времена Украины Кирилловка жила, а теперь она умерла".

Россия уничтожает украинские курорты

Ранее в сети показали, как приходит в упадок Белосарайская коса под оккупацией РФ. В море нашествие медуз, а людей на пляжах почти нет.

Так же печально с курортным сезоном и в Бердянске. Когда-то в этом городе "негде было яблоку упасть", однако туризм в оккупации приходит в упадок.

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