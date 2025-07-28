Уже в ближайшие дни в Украине будет до +40°.

На этой неделе во многих областях Украины ожидается очень жаркая погода. Об этом на "Метеопрог" предупреждает синоптик Игорь Кибальчич.

"До конца июля, а также в первые дни августа на территории Украины будет преобладать жаркая погода, на юго-востоке аномально жаркая, с периодическими дождями", - сообщил он.

По данным специалиста, только в западных областях предполагаются более прохладные и более комфортные условия.

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"Жаркая и сухая воздушная масса из центральных районов Азии и Турции станет причиной аномальной жары в южных, центральных и восточных областях нашей страны", - предупредил Кибальчич.

По его данным, заметно прохладнее ожидается на западе и крайнем севере Украины за счет влияния атмосферных фронтов, выпадения дождей и преобладания значительного количества облачности.

Погода 28 июля

В начале недели в западных, северных и местами центральных областях ожидается неустойчивая погода с грозовыми дождями. В отдельных пунктах пройдут сильные ливни, град и шквалы 17 - 22 м/с. На остальной территории будет жарко и сухо. Термометры покажут +25... +30 °С, в центральных, южных и местами восточных областях раскалит до +34... +39 °С.

Погода 29 июля

Во вторник, говорит Кибальчич, неустойчивая погода сохранится в западных областях, а также местами в северных и центральных регионах. Здесь пройдут дожди с грозами, местами сильные ливни, град и шквалы, 15 - 20 м/с. На востоке и юге будет сухо и жарко. Температура в западных областях ночью составит +13... +18 °С, днем +19... +24 °С. На остальной территории ночью +18... +23 °С, днем +30... +35 °С, а в южной части местами +38... +40 °С.

Погода 30 июля

В среду в большинстве областей Украины пройдут кратковременные грозовые дожди, днем местами в сопровождении шквалов и града. Сухо и жарко будет по-прежнему в восточных и южных областях. На западе страны ночью будет +12... +17 °С, днем +19... +24 °С. На остальной территории ночью +18... +23 °С, днем +30... +35 °С, а в юго-восточных регионах местами +38... +40 °С.

На 28 июля в Киеве объявили повышенный уровень небезопасности из-за непогоды. По данным синоптиков, до конца дня 28 июля в Киеве будет значительный дождь, гроза, а по Киевской области в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

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