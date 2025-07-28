РФ может готовить операции с атомными объектами и в странах НАТО, считает британский эксперт.

Удерживая Запорожскую атомную электростанцию под своим контролем, российский диктатор Владимир Путин шантажирует всю Европу. Такое мнение высказал британский эксперт из Лестерского университета, автор книги "Атомный шантаж" Саймон Беннет. Об этом пишет Forbes.

Издание напомнило, что в начале полномасштабной войны российские войска захватили две украинские АЭС - Чернобыльскую и Запорожскую, и это первый случай, когда такие чрезвычайно опасные объекты оказались под контролем армии.

Беннет предположил, что захватчики, которые до сих пор удерживают Запорожскую АЭС, могут заминировать ее, чтобы превратить в крупнейший в мире "грязный бомбовый" объект, и если российский диктатор Владимир Путин потерпит поражение в своей попытке завоевать Украину, он может заминировать каждый из шести реакторов станции и дистанционно взорвать эти устройства, создавая облака радиоактивных осадков, которые быстро распространятся по всей Европе.

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По мнению Беннета, контроль над ядерным объектом позволяет Кремлю вести "атомный шантаж" не только в отношении Украины, но и всей Европы. В этом контексте он напомнил, что взрыв реактора на Чернобыльской атомной станции в свое время вызвал выброс радиоактивных облаков, которые распространились и на Европу.

"Как продемонстрировала авария на Чернобыльской АЭС 1986 года и выброс радионуклидов, шлейфы радиоактивных обломков могут преодолевать сотни миль. Чернобыльский шлейф достиг Камбрии в Англии, где загрязнил сельскохозяйственные угодья", - пояснил эксперт.

В то же время, отмечается, таким образом Путин и политически-военное руководство РФ будут подвергать чрезвычайной опасности и Россию.

"Если любая из украинских атомных электростанций пострадает - даже на крайнем западе страны, - существует реальная вероятность того, что при условии постоянного западного ветра радиоактивный поток достигнет сердца России", - говорит Беннет.

Также эксперт высказал мнение, что операции России на украинских атомных электростанциях могут быть предвестниками подобной боевой тактики в возможной будущей ее войне с НАТО. По его словам, в рамках такого сенария Россия может использовать "спящих агентов" - шпионов с фальшивыми документами, которые уже интегрированы в критическую инфраструктуру стран Запада.

Ситуация на ЗАЭС

Как сообщал ранее УНИАН, в "Росатоме" заявляли, что сделали шаг для восстановления полноценной работы ЗАЭС, а именно начали строительство плавучей насосной станции для перезапуска станции. По мнению россиян, насосная станция позволит РФ полностью решить проблему с водоснабжением во время перезапуска ЗАЭС.

В то же время возобновление работы ЗАЭС Россией может привести к авариям, которые почувствует Европа. По словам первого заместителя министра энергетики Украины Юрия Шейко, враг имеет планы переподключить станцию к энергосети РФ, но она не готова для перезапуска. По его мнению, должна быть проведена полная инспекция оборудования и систем, ведь неизвестно, в каком состоянии находится оборудование, и нет квалифицированного персонала, который знает оборудование, в том числе и украинского производства.

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