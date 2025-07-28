Эти технологии первыми появились именно в Украине, отметил Анатолий Храпчинский.

Передача Украине ударных комплектов для беспилотников с искусственным интеллектом - это технологическая возможность обойти россиян в применении дронов на фронте.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Анатолий Храпчинский - бывший офицер воздушных сил, ныне заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы.

"Не надо искать победы в дронах на оптоволокне. Надо искать в автоматизированности. Этот дрон, понимая, что он может захватывать цель на расстоянии 1 км, он уже весь этот промежуток может работать в автоматическом режиме, захватывая цель и уничтожая ее. Поэтому главная наша цель - это реализовывать больше таких проектов. Где будут автоматизированные системы, которые позволят не использовать пилотов, а операторов, которые контролируют процесс уничтожения вражеской техники", - сказал Храпчиснький.

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Он добавил, что Украине надо двигаться в этом направлении. Ведь подобные дроны могут помочь автоматизировать линию боестолкновения. В то же время эксперт отметил, что подобные технологии первыми появились именно в Украине. И фактически Киев получит от США 33 тысячи элементов, которые должны были стать украинскими.

"Есть (в Украине, - УНИАН) компании, которые производят камеры с захватом, с ИИ. И они эффективно работают на линии боестолкновения. Поэтому главная цель в этом случае - правильно позиционировать себя для продажи любой страны. Ведь мы можем оказаться в том, что у нас какое-то время будут покупать некоторые технологии, потом их повторят и уже будут продавать нам то, что придумали мы. И это критически болезненный вопрос, который правильно надо решить", - добавил Храпчинский.

Дроны в Украине: важные новости

Накануне журналисты Financial Times сообщили, что американо-немецкая компания-разработчик программного обеспечения Auterion поставит в Украину 33 тысячи своих ударных комплектов для беспилотников с искусственным интеллектом. Отмечается, что передача осуществляется в рамках контракта Auterion с Пентагоном на 50 миллионов долларов, который является частью помощи по безопасности правительства США Украине.

Также ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные штаты заинтересованы в покупке украинских дронов. Отмечается, что об этом Зеленскому сказал президент США Дональд Трамп во время личного разговора.

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