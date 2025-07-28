Спрос на дизельное топливо остается высоким в США, Индии и Китае.

Новые санкции Европейского союза, направленные против нефтяной промышленности России, во второй раз с 2022 года приведут к перераспределению мировых потоков дизельного топлива. Это лишь усилит давление на и без того проблемный рынок.

Издание Reuters пишет, что в этом году цены на дизельное топливо продемонстрировали удивительную устойчивость. Рынок дизельного топлива считается индикатором глобальной экономической активности, поскольку это топливо в основном используется в грузовых автомобилях, судах и генераторах, а также в сельскохозяйственной и промышленной технике.

Что сейчас происходит на рынке дизтоплива

По данным Управления энергетической информации, спрос на дизельное топливо в США на данный момент почти на 5% выше, чем год назад, и составляет 3,8 млн баррелей в день. Между тем, потребление дизельного топлива в Индии в мае выросло на 2,1% по сравнению с предыдущим годом, а спрос в Китае в июне был высоким. При этом запасы дизельного топлива довольно-таки низкие. Совокупные запасы в США, Европе и Сингапуре на 20% ниже среднего показателя за последние 10 лет.

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Кроме того, на ситуацию повлияли незапланированные простои нефтеперерабатывающих заводов, а также глобальный дефицит тяжелой и средней марки нефти, которая нужна для производства дизтоплива.

Как изменится рынок дизтоплива

Прогноз для дизельного топлива еще более усложнился после того, как ЕС принял 18-й пакет санкций против России в связи с войной в Украине. Наиболее вероятным результатом этих санкций станет реорганизация глобальных поставок дизельного топлива.

Индийские НПЗ должны будут найти новые рынки сбыта для своего топлива. Вероятно, это будут рынки Африки.

В то же время ближневосточные нефтеперерабатывающие заводы будут направлять больше дизельного топлива в Европу и меньше топлива на азиатские рынки. Это, в свою очередь, вероятно, приведет к повышению транспортных расходов, что в конечном итоге приведет к росту цен на бензин в Европе.

Ситуация еще более усложнится, если президент Трамп выполнит свою угрозу обложить страны, покупающие российскую нефть, 100%-ые пошлины, если Москва не согласится прекратить боевые действия в Украине до сентября.

Все это означает, что даже если спрос на нефть начнет снижаться, сочетание низких мировых запасов дизельного топлива и ужесточения санкций в отношении России, вероятно, будет поддерживать цены на дизельное топливо в ближайшие месяцы.

Цены на топливо в Украине - последние новости

Топливный эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин заявил, что в случае, если США все же введут анонсированные санкции в отношении покупателей российской нефти, цены на бензин и дизель на украинских АЗС стремительно взлетят на около 10 грн/литр, и автогаз - на 5 грн/литр.

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