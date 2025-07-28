Действующее законодательство не предоставляет ИИ-чатботами особого статуса конфиденциальности.

Все больше людей используют ChatGPT как личного психотерапевта, но руководитель OpenAI Сэм Альтман предостерегает: такие беседы не защищены законом так же, как беседы с настоящим специалистом.

"Сейчас, если вы поговорите с терапевтом, юристом или врачом о своих проблемах, существует правовая защита этих разговоров", – заявил Альтман Тео Вону в подкасте, вышедшем в среду. А вот с разговорами с ИИ-чатботами такой ясности и безопасности нет.

Он также добавил, что в случае судебного разбирательства OpenAI может быть обязана предоставить переписку пользователя по решению суда. По словам Альтмана, если вы обсуждаете с ChatGPT "самые деликатные вещи", то вы также должны быть готовы их обнародовать.

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В отличие от зашифрованных мессенджеров вроде WhatsApp или Signal, OpenAI технически может получать доступ к чатам между пользователями и ChatGPT. Разработчик использует эти разговоры для улучшения модели или для выявления нарушений.

Согласно политике хранения данных OpenAI, удаленные чаты пользователей в бесплатной и платных версиях ChatGPT хранятся на серверах не более 30 дней. Однако иногда переписки сохраняются по "юридическим причинам и соображениям безопасности". Именно эта лазейка может стать проблемой для пользователей.

Тем не менее Альтман убежден, что для общения с ИИ должна применяться "та же концепция конфиденциальности, что и в беседах с терапевтами", и что этот вопрос необходимо решить как можно скорее. До тех пор пользователям стоит помнить, что откровенные разговоры с ChatGPT могут оказаться далеко не такими приватными, как им кажется.

Меж тем OpenAI этим летом обещает выпустить новую ИИ-модель, которую будет трудно отличить от человека. GPT-5 соединит в себе лучшие наработки предыдущих ИИ-моделей.

В свою очередь Илон Маск представил Grok 4, назвав ее "самым умным ИИ в истории человечества". Хотя позже выяснилось, что для ответов на спорные вопросы чат-бот регулярно обращается к личным публикациям самого Маска

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