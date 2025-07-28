По состоянию на 30 июня государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7,7 трлн грн.

Государственный долг Украины в июне вырос почти на 4 миллиарда долларов, сообщили в Министерстве финансов.

По данным ведомства, по состоянию на 30 июня государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7,697 трлн грн, или 184,84 млрд долларов.

"В течение июня 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 181,73 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 3,88 млрд долл.", - говорится в сообщении.

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Экономист Олег Пендзин в комментарии УНИАН отметил, что рост долга такими темпами в условиях войны - привычная ситуация для экономики Украины.

"У нас ежемесячно появляется информация, что у нас растут долги, мы за счет этих долгов финансируем социальные расходы. Если мы не получим эти средства, мы не заплатим врачам и учителям. У нас все деньги, которые мы зарабатываем в виде налогов и сборов, идут на безопасность и оборону. Насколько это критично? А что лучше - увеличить долг или не платить малообеспеченному?", - сказал эксперт.

По словам Пендзина, госдолг сейчас практически равен годовому ВВП Украины, и это объективное состояние, пока идет война.

"Еще в 2023 году господин Буданов (глава ГУР МО Кирилл Буданов, - УНИАН) заявил, что мы воюем в долг. С тех пор ничего не изменилось, мы и дальше продолжаем воевать в долг. Хорошо, что эти средства дают, и есть очень большой вопрос, будут ли давать эти средства в 2026 году", - отметил экономист.

Эксперт добавил, что в государственном бюджете на 2025 год доходная часть составляет 2,2 трлн грн, а расходная - 3,8 трлн грн.

"И эта разница в 1,6 трлн грн откуда-то должна перекрываться, а единственный источник - это внешние заимствования", - резюмировал Пендзин.

Государственный долг Украины - последние новости

За первый квартал 2025 года государственный долг Украины увеличился на 5,7 млрд долларов. Почти весь рост госдолга с начала года в валютном эквиваленте составляет увеличение задолженности перед ЕС, однако часть такого долга должна погашаться за счет репараций от РФ.

Минфин сообщал, что сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в течение 2024 года увеличилась на 1 461,3 млрд грн, или на 20,74 млрд долл. По состоянию на 31 декабря 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 6 980,93 млрд грн, или 166,06 млрд долл.

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