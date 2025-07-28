Новая неделя принесет им уверенность и мощную внутреннюю опору.

С 28 июля 2025 года пять знаков Зодиака окажутся в фокусе позитивной астрологической энергии. Меркурий в ретроградной фазе начинает неделю под влиянием Луны в Деве, что способствует продуктивной работе и ясности в мышлении. Это отличное время для погружения в сложные задачи, аналитики и планирования, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Весы

На этой неделе ваши идеи продолжат развиваться, даже если кажется, что все застопорилось. Луна в Деве поможет вернуться к основам и начать с чистого листа, а Меркурий может немного задерживать поездки или рабочие процессы - наберитесь терпения. Во вторник, когда Луна войдет в ваш знак, вы почувствуете внутреннее равновесие и уверенность. Сатурн в Овне помогает сохранять устойчивость в любых обстоятельствах. В конце недели, под влиянием Луны в Скорпионе, вы ощутите прилив целеустремленности и будете готовы к следующим шагам на пути развития.

Скорпион

Неделя способствует возвращению к забытым мечтам и планам. Не торопитесь - ретроградный Меркурий особенно влияет на фиксированные знаки, и вам важно двигаться размеренно. Луна в Деве откроет поток идей и вдохновит на самообразование. В период Луны в Весах вы можете получить важные советы от наставников или коллег. А в выходные, когда Луна окажется в вашем знаке, вы почувствуете умиротворение и внутреннюю гармонию. Это отличное время для эмоционального очищения и медитативных практик.

Козерог

Для Козерогов неделя откроет перспективы в сфере общения и взаимодействия. Старайтесь избегать изоляции - ваша сила в союзе. Венера придает романтичности и легкости вашим отношениям. Устройте спонтанную встречу с друзьями или удивите партнера. Марс в Деве усиливает вашу уверенность, делая вас заметными в командной работе и презентациях. Луна в Весах поможет занять влиятельную позицию среди коллег. А под конец недели, с приходом Луны в Скорпион, вы почувствуете мотивацию расти и раскрывать новые грани своего потенциала.

Водолей

Энергии этой недели придадут вам больше решительности. Верьте в свои таланты и не теряйте фокус на целях. Луна в Деве усилит вашу проницательность, а соединение с Марсом даст нужный импульс для карьерного рывка. С приходом Луны в Весы станет легче находить общий язык с окружающими, особенно в командных проектах. Вы также научитесь терпению, что важно в этот период ретроградности. А в пятницу Луна достигнет самой высокой точки вашей натальной карты - это отличное время для признания и достижений.

Рыбы

Первая половина недели наполнена светскими и романтическими моментами. Луна в Деве поможет вам ярко заявить о себе, а Венера в Раке придаст уверенности в любви. Постарайтесь избегать ссор - гармония сейчас особенно важна. С переходом Луны в Весы тема отношений останется в фокусе. Это период самопознания и укрепления связей. Сатурн в Овне также напомнит о важности личных границ. Завершение недели под влиянием Луны в Скорпионе вдохновит вас на открытия - духовные, интеллектуальные или гастрономические. Это время новых впечатлений и глубоких чувств.

Напомним, ранее астрологи назвали самые уважаемые знаки Зодиака.

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