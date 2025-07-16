Громкие заявления Трампа по Украине лишены какой-либо стратегии, считает журналист.

За громкими заявлениями президента США Дональда Трампа по Украине пока стоит больше риторики, чем реальных действий: конкретики по объемам и срокам поставки оружия нет, санкции против РФ откладываются, а "ультиматум" российскому правителю Владимиру Путину похож на очередную попытку договориться лично, а не стратегически. Об этом пишет журналист Кристиан Керил на страницах Foreign Policy.

Он обратил внимание, что Трамп 14 июля на своей пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете, где было объявлено о новом плане вооружения для Украины, представил изменение позиции в отношении россиян не столько как стратегическое решение, сколько как возмущение.

"Президенту США заметно не хватает более глубокого стратегического понимания того, почему началась война, почему она продолжается и как она закончится. Как и его дипломатический посланник Стив Уиткофф, Трамп смотрит на все сквозь свою высоко персонализированную призму заключения сделок: Путина теперь нужно привести в порядок, потому что он, бывший друг Трампа, предал его", - говорится в материале.

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С этим согласился бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес, который отметил, что Трампу не хватает стратегического видения результата войны России в Украине.

"Почему президент не говорит: "Окончательная цель заключается в том, чтобы Россия жила в пределах своих собственных границ, как и любое другое суверенное государство, и чтобы она прекратила нападать на своих соседей"?" - спрашивает Ходжес.

Вместо этого, по его словам, Трамп озвучивает "набор полусырых заявлений и расплывчатых утверждений".

В поддержке Украины много непонятного

Оценивая новую политику Трампа в отношении Украины, Керил подчеркнул: если она будет реализована, то она может быть лучше, чем полное прекращение поставок оружия в Украину, однако это все равно меньше по сравнению с тем, что планировалось при администрации предыдущего президента Джо Байдена.

"Оружие, которое должны были бы предоставить украинцам бесплатно, используя полномочия президента по сокращению войск, вместо этого будет продано европейцам, которые затем передадут его Киеву. А детали относительно конкретных типов и количества оружия, которое будет поставлено, до сих пор непонятны", - пишет он.

Автор статьи отмечает, что непонятно, сколько ракет-перехватчиков Patriot получит Киев, что еще европейцы готовы купить для Украины и сколько из этого Трамп готов предоставить.

По словам Ходжеса, Трамп "по сути изобретает политику на ходу", тогда как должен был бы "полагаться на аппарат разработки политики в Совете национальной безопасности и Министерстве обороны, который помогал бы формулировать цели, координировать сообщения и в целом обеспечивал бы определенный уровень надежности в процессе принятия решений в США".

Ходжес пояснил, что сейчас в высших эшелонах Пентагона царит хаос, а традиционная структура разработки политики национальной безопасности в Белом доме в значительной степени ликвидирована. Мол, госсекретарь Марко Рубио "подрабатывает исполняющим обязанности советника по национальной безопасности", и эта работа "занимает 25 часов в день", так что неудивительно, что Трамп, возможно, "придумывает все на ходу".

Путин получил отсрочку от любого серьезного экономического давления со стороны США

Тревожным журналист считает и заявление Трампа о вероятном введении "очень серьезных тарифов" в отношении России, если она откажется прекратить войну в течение 50 дней.

"Перевод: Путин получает еще одну отсрочку от любого серьезного экономического давления со стороны США. Это также чрезвычайно щедрые сроки для страны, которая неоднократно уклонялась от соглашений о прекращении огня и серьезных переговоров", - отметил Кэрил.

Более того, журналист прогнозирует, что Путин сделает вид, будто возвращается за стол переговоров, а Трамп продлит этот срок.

То, что особых изменений в политике Трампа относительно войны в Украине не произошло, по мнению автора статьи, свидетельствует и реакция российских чиновников на его заявления.

"Если заявление Трампа о возобновлении поставок оружия в Киев имело целью серьезно давить на Москву, то можно было бы ожидать, что россияне отреагируют с ужасом и страхом. Но министр иностранных дел России Сергей Лавров лишь пожал плечами: "Пятьдесят дней. Раньше было 24 часа; раньше было 100 дней - мы все это пережили". Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил: "России все равно", - говорится в материале.

Новая политика Трампа в отношении Украины и России

Как сообщал ранее УНИАН, 14 июля Трамп объявил о возможном введении пошлин против России и пообещал оружие Украине. Он поставил Путину ультиматум, пригрозив ввести вторичные пошлины против РФ и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет соглашения по мирному урегулированию в Украине. Кроме того, Трамп сказал, что Путин его разочаровал, поскольку не согласился на прекращение огня.

Также Трамп пообещал немедленно отправить Украине ракеты-перехватчики Patriot, хотя еще в начале июля США приостановили поставку этого вооружения в Украину. Однако последние телефонные разговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским заставили Трампа изменить его решение.

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