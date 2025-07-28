В Metinvest Digital рассказали, какие решения ИИ больше всего помогут в автоматизации бизнеса

Для бизнеса наиболее полезными являются решения в сфере компьютерного зрения, обработки документов и автоматизации обращений.

Как украинская IT-компания, специализирующаяся на цифровой трансформации, Metinvest Digital внедряет технологии на основе искусственного интеллекта. На предприятиях Группы Метинвест ИИ используют для автоматизации бизнес-процессов, контроля качества продукции и в сфере охраны труда. При этом некоторые реализованные решения применимы не только в промышленности, поэтому Metinvest Digital делится своей экспертизой с другими компаниями на внешнем рынке.

"Внедрив ИИ в металлургии, мы проанализировали, что можем предложить рынку. В этом году мы начали сотрудничать с другими крупными бизнесами, в том числе с лидерами рынков фармакологии, агросектора, ритейла и даже производства мебели", - рассказал руководитель R&D-центра Metinvest Digital Максим Баланюк во время тренинга для специалистов Фонда Рината Ахметова.

По его словам, для бизнеса наиболее полезными являются решения на основе MyOCR (Интеллектуальная система обработки документов), SPAIS (Единое решение для систем компьютерного зрения) и корпоративные переводчики.

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Также интерес вызывает интеллектуальная система поддержки AI Service Desk, которая автоматизирует обработку обращений пользователей - в частности, функции перевода и изменения формата потенциально могут упростить процесс обработки информации.

Как известно, сейчас Метинвест Рината Ахметова внедряет инструменты искусственного интеллекта для автоматизации процессов и контроля качества продукции на производстве. Один из реализованных продуктов - решение на основе компьютерного зрения для контроля качества полуфабрикатов в реальном времени, которое стало для компании настоящим прорывом.

Также R&D-центр Metinvest Digital разрабатывает решения в области RPA (Robotic Process Automation), которые позволяют автоматизировать повторяющиеся и рутинные операции с помощью программных роботов. Эти роботы имитируют действия человека, взаимодействуя с цифровыми системами и приложениями - ERP, CRM, базами данных и веб-приложениями - без необходимости менять существующую инфраструктуру.