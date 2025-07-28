На рынке появился самый тонкий смартфон 2025 года: он стоит дешевле $200 (фото)

Устройство примечательно своим тонким корпусом на 5,95 мм и батарейкой 5160 мАч.

Китайский бренд Infinix вывел на международный рынок новый бюджетный телефон Hot 60 Pro+. Аппарат позиционируют как "самый тонкий в мире смартфон с изогнутым дизайном", пишет GSMArena.

Толщина корпуса – 5,95 мм. Это лишь на 0,2 мм больше, чем у нашумевшего Samsung S25 Edge, но при этом Hot 60 Pro+ легче – 155 г вместо 163 г. Автономность у "китайца" тоже лучше. Аппарат получил батарейку на 5160 мАч с зарядкой 45 Вт. Samsung использует батарейку всего 3900 мАч, за что его все критикуют.

Еще Infinix Hot 60 Pro+ должен приглянуться людям, которые любят яркие цвета. Помимо классичного черного и серебристого, смартфон доступен в зеленой, розовой и фиолетовой расцветке.

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По характеристикам, это устройства бюджетного класса. Внутри стоит процессор MediaTek Helio G200, дополненный 8 ГБ ОЗУ. Дисплей у смартфона на 6,78 дюйма. Изогнутая матрица AMOLED показывает с частотой обновления 144 Гц и в разрешении 1,5K. Основная камера получила сенсор Sony IMX882 на 50 МП.

В качестве ОС используется Android 15 с оболочкой XOS 15.1. Обещают 5 лет поддержки. Телефон уже продается на некоторых мировых рынках. В начальной конфигурации 8+128 ГБ его оценили в 150 долларов.

Ожидается, что этой осенью линейка продуктов Apple пополнится рекордной тонким iPhone 17 Air. Но такое новшество будет сопровождаться некоторыми компромиссами, в том числе в области аккумулятора.

Напомним, что выпущенный в июне на глобальном рынке Realme GT 7 с батареей 7000 мАч оказался самым автономным современным смартфоном. По крайней мере с тех, которые продаются за пределами Китая. При средней нагрузке телефон выдержал рекордные 21 час и 6 минут.

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