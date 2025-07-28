На кадрах заметны существенные недостатки установки после усовершенствования.

Россияне решили похвастаться работой своей 152-мм колесной самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К". Однако, заметно, что теперь эта система уступает украинской 2С22 "Богдана" и французской Caesar, пишет Defense Express.

Российский научно-исследовательский институт "ЦНИИ "Буревестник" разработал и установил собственную уникальную конструкцию для модернизации этой самоходной гаубицы.

Издание отмечает, что речь идет об использовании раздельных опорных элементов. С ее помощью разработчики пытались выровнять САУ на неровном грунте за счет разницы разложения опор по высоте.

На первый взгляд, такое решение может показаться логичным, однако при детальном рассмотрении видео заметно, что оно имеет серьезные недостатки. В частности, при развертывании системы отсоединенные опорные плиты нужно достать и установить, а на это тратится дополнительное время.

Аналитики приводят пример, что "Богдана" и Caesar имеют одну большую опорную плиту, которая расположена по всей ширине артиллерийской установки.

За счет этого упрощается и ускоряется процесс подготовки к стрельбе, поэтому это решение так популярно. Хотя время развертывания и не является таким критическим, когда применяются дроны и продолжается позиционная война, но у российской конструкции есть и другие недостатки.

На видео заметно, как она трясется во время выстрела. Вероятно, это связано с плохой устойчивостью колесного шасси, или же это указывает на недостаточную площадь и эффективность опорной конструкции.

Указывается, что первый прототип САУ "Богдана" тоже имел проблему со стабильностью во время выстрела, но этот нюанс был исправлен в дальнейшем.

Что касается российской разработки, то, вероятно, это будет несколько сложнее, так как придется переделывать конструкцию.

Еще, судя по видео, можно сделать вывод, что россияне для производства колесной артиллерии используют прицепную гаубицу 2А36 "Гиацинт-Б". Это означает, что производство новых стволов к этим системам не начато.

Производство "Шахедов" в России

Как сообщал УНИАН, в России начали работу над созданием тяжелого БПЛА, который будет эвакуировать тяжелораненых с линии фронта. Максимальная грузоподъемность такого дрона заявлена 100 кг, тогда как солдаты весят намного больше. Поэтому, по мнению экспертов, это лишь ограничит возможности его использования.

Также мы писали, что на заводе "Алабуга" в России резко ускорили производство "Шахедов". Также есть доказательства, что на предприятии работают подростки. Причем, они не только собирают дроны, но и выполняют строительные работы.

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