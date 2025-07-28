Некоторые из них поднялись в вохдух всего один раз.

Авиаинженеры при строительстве самолетов периодически воплощали в жизнь радикальные идеи, которые выходили за рамки логики, условностей и эстетической привлекательности. Некоторые из таких самолетов были созданы для военных нужд, другие — для проверки научных теорий, при этом большинство из них так и не поступили в массовое производство.

Портал Wionews рассказывает о 6 наиболее странно выглядящих самолетах, некоторые из них имеют совершенно инопланетную форму.

Vought V-173 "Летающий блин"

Разработанный в США во время Второй мировой войны, Vought V-173 совершил свой первый полёт в 1942 году. Спроектированный Чарльзом Циммерманом, он имел почти круглое, плоское крыло, за что получил прозвище "Летающий блин". Целью проекта было создание самолёта с превосходной подъёмной силой и коротким взлётом, потенциально подходящего для использования в военно-морских операциях. Однако, несмотря на многообещающую управляемость, появление реактивной тяги привело к закрытию проекта, и он так и не поступил на вооружение.

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Hughes H-4 Hercules "Еловый гусь"

Самолет, разработанный по заказу промышленника Говарда Хьюза, был задуман во время Второй мировой войны для перевозки войск и техники через Атлантику. Из-за нехватки металла в военное время он был построен в основном из берёзовой древесины, хотя и получил прозвище "Еловый гусь". Размах крыльев почти 98 метров делает его самым большим летающим судном из когда-либо построенных. Самолёт совершил всего один полёт, продержавшись меньше минуты, после чего был снят с вооружения.

Бартини Бериев ВВА-14

Разработанный советским инженером итальянского происхождения Робертом Бартини в начале 1970-х годов, ВВА-14 был создан для обнаружения и уничтожения подводных лодок. Его отличительной особенностью были надувные понтоны и подъёмные струи, обеспечивавшие вертикальный взлёт с моря. Было построено всего несколько прототипов. Проект был закрыт после смерти Бартини в 1974 году, и самолёт так и не поступил на вооружение советской армии.

Edgley Optica

Впервые поднявшись в воздух в 1979 году в Великобритании, Edgley Optica предназначался для гражданских целей, таких как аэрофотосъёмка, охрана правопорядка и мониторинг окружающей среды. Его большая кабина, напоминающая по форме пузырь, обеспечивала панорамный обзор, а бесшумный вентилятор заменял обычный пропеллер. Развивая максимальную скорость около 130 узлов, он демонстрировал превосходный стабильный полёт на малых скоростях. Хотя некоторые самолёты были запущены в ограниченное гражданское использование, пожар на заводе и финансовые трудности привели к тому, что производство было недолгим.

Northrop Tacit Blue

Разрабатываемый в США с 1982 года, Tacit Blue использовался для испытаний технологии малозаметности в сочетании с датчиками, работающими в режиме реального времени. Закруглённый фюзеляж с плоскими бортами и скошенные поверхности придавали самолёту неуклюжий вид, однако эти формы способствовали снижению радиолокационной заметности. Он летал до 1985 года в качестве экспериментальной платформы, но так и не стал действующим военным самолётом, хотя результаты его работы непосредственно повлияли на более поздние разработки в области малозаметности, такие как бомбардировщик B-2.

Наклонное крыло NASA AD-1

AD-1, созданный NASA и Ames Industrial Company, совершил свой первый полет в 1979 году. Его крыло могло наклоняться на угол до 60 градусов, что позволяло сочетать эффективность на высоких скоростях с управляемостью на малых. Прототип совершил 79 испытательных полетов, прежде чем был снят с эксплуатации в 1982 году. Несмотря на демонстрацию концепции, асимметричные силы и проблемы с управлением помешали дальнейшему развитию самолета в серийном производстве.

Ранее УНИАН писал о пяти крупнейших стратегических бомбардировщиках, которые когда-либо поднимались в небо. Два из них активно использует Россия.

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