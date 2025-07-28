Президент США напомнил о своем разочаровании российским диктатором.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается сократить время, данное кремлевскому диктатору Владимиру Путину на то, чтобы договориться с Украиной о прекращении огня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Трамп сказал во время совместного общения с прессой в Тернберри (Шотландия) при участии премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Американский лидер вновь отметил, что он сильно разочарован Путиным. В другом итоге, по истечении 50 дней, Трамп обещал ввести вторичные санкции против России.

"У нас были обсуждения, и мы думали, что уже неоднократно пришли к какому-то решению. А потом Путин выходит и начинает запускать ракеты в какой-то город вроде Киева, убивает много людей, и я говорю: так делать не надо. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет", - подчеркнул президент США.

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Также Трамп добавил, что он пересмотрит 50-дневный ультиматум, который дал лидеру Кремля, ведь "считает, что уже знает его ответ". Он отметил, что уже четыре раза разговаривал с Путиным и думал, что войну можно было уже урегулировать "много раз". Пока Украина, по его словам, "хочет что-то делать" для прекращения полномасштабной войны, со стороны РФ "слышны исключительно разговоры".

Ультиматум Трампа Путину - что известно

Как сообщал УНИАН, в середине июля Трамп установил для России 50-дневный срок для достижения соглашения о мире или прекращении огня в войне против Украины.

В противном случае Москву ждут новые санкционные ограничения. В первую очередь, речь идет о введении высоких пошлин и вторичных санкций.

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