Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается сократить время, данное кремлевскому диктатору Владимиру Путину на то, чтобы договориться с Украиной о прекращении огня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Трамп сказал во время совместного общения с прессой в Тернберри (Шотландия) при участии премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Американский лидер вновь отметил, что он сильно разочарован Путиным. В другом итоге, по истечении 50 дней, Трамп обещал ввести вторичные санкции против России.
"У нас были обсуждения, и мы думали, что уже неоднократно пришли к какому-то решению. А потом Путин выходит и начинает запускать ракеты в какой-то город вроде Киева, убивает много людей, и я говорю: так делать не надо. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет", - подчеркнул президент США.
Также Трамп добавил, что он пересмотрит 50-дневный ультиматум, который дал лидеру Кремля, ведь "считает, что уже знает его ответ". Он отметил, что уже четыре раза разговаривал с Путиным и думал, что войну можно было уже урегулировать "много раз". Пока Украина, по его словам, "хочет что-то делать" для прекращения полномасштабной войны, со стороны РФ "слышны исключительно разговоры".
Ультиматум Трампа Путину - что известно
Как сообщал УНИАН, в середине июля Трамп установил для России 50-дневный срок для достижения соглашения о мире или прекращении огня в войне против Украины.
В противном случае Москву ждут новые санкционные ограничения. В первую очередь, речь идет о введении высоких пошлин и вторичных санкций.