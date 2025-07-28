Презентация ожидается в середине сентября.

Уже относительно скоро Apple представит новое поколение смартфонов – осталось всего полтора месяца. По данным MacRumors, iPhone 17 Pro/Pro Max получат сразу несколько ключевых новшеств по части камеры.

Одно из них – новый телеобъектив с восьмикратным оптическим зумом против 5-кратного у iPhone 16 Pro. Он будет подвижным, что позволит осуществлять непрерывное оптическое зумирование на различных фокусных расстояниях.

Еще одной фишкой iPhone 17 Pro/Pro Max может стать дополнительная кнопка управления камерой в верхней части правой грани. Она должна дополнить Camera Control на правом торце, появившейся в iPhone 16.

Видео дня

Кроме того, есть инсайд, что Apple добавит новое приложение "Камера" с расширенными настройками. Оно будет конкурировать с Halide, Kino и Filmic Pro. Хотя пока неясно, будет ли приложение эксклюзивным только для iPhone 17 Pro.

Источник MacRumors также подтвердил слухи о смещении логотипа Apple в центр задней панели. По слухам, у iPhone 17 Pro/Pro Max появятся три 48-мегапиксельных сенсора, а акцент в промо-кампании сделают на улучшенных возможностях камеры по части видеосъемки.

Презентация iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max ожидается в сентябре. По свежей информации Bloomberg, 9 или 10 числа. Вместе с айфонами покажут новые Apple Watch, iPad Pro M5 и, возможно, AirPods Pro 3.

Также Apple, по слухам, работает над бюджетным MacBook на базе процессора от iPhone и сразу семью носимыми устройствами – первое выпустят уже этой осенью.

Вас также могут заинтересовать новости: