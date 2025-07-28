В любой момент скорость продвижения врага может возрасти в разы, отмечает военный.

В последнее время постоянному продвижению россиян вперед уделяется не слишком большое внимание, и акцент делается на то, что их достижения мизерные. Однако военнослужащий Вооруженных Сил Украины Игорь Луценко отмечает, что не стоит быть легкомысленными, ведь сам факт продвижения, каким бы медленным он ни был, поддерживает и питает веру россиян в свою победу.

"Нам выгоден тезис о том, что территориальные достижения россиян - мизерные по сравнению с целями, которые перед собой ставят они: геноцид украинского народа и уничтожение украинской государственности. Мол, такими темпами нас не уничтожить. Но давайте будем честными, а не глупыми. Это не так! Это успешная тактика геноцида. Она очень хорошо работает. Украинское государство из-за обстрелов, из-за разъедания все новых и новых территорий фронтом медленно, но тает", - написал он на своей странице в Facebook.

Луценко напоминает: в мае-июне россияне в среднем захватывали около 15 километров квадратных в сутки - это почти втрое больше, чем зимой (около 5 километров в день).

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"Опасность в том, что медленный темп иногда бывает совсем не медленным. В любой момент мы можем увидеть, что скорость продвижения в ту или иную неделю выросла в 5, в 10 раз", - отмечает военный.

При этом главная опасность продвижения врага в том, что это основа веры и надежды россиян на дальнейшую победу, пишет Луценко.

"Эти километры съеденной украинской земли и тысячи убитых/покалеченных украинцев питают их веру, их религиозное мировоззрение, их империю, дают возможность РФ расти в своих амбициях и вдохновляться, собственно - дают возможность существовать в нынешней грозной форме. Это повод всему миру продолжать бояться россиян, а россиянам - гордиться собой".

При этом медлительность российского наступления обусловлена исключительно стремлением россиян не перегрузить свою экономику и совместить свою относительно беззаботную жизнь с постепенным уничтожением Украины, считает Луценко.

В то же время он отмечает, что в этом моменте есть и шанс для Украины.

"Забрать у россиян веру в победу - это вопрос 5 или 20 квадратных километров в день, это вопрос нескольких посадок ежесуточно... Если сосредоточиться на том, чтобы не давать РФ питаться нашей землей, она начнет голодать и приходить в упадок. Война будет продолжаться, обстрелы будут продолжаться, дроновые атаки будут расти - но россияне субъективно будут чувствовать, что их время проходит, что они проигрывают, что цели их недостижимы, а жертвы напрасны", - убеждает военный.

Российское наступление - новости

За минувшие сутки враг продвинулся в Зеленом Гаю, возле Поддубного, Андреевки-Клевцово и Попового Яра в Донецкой области.

Перед этим в DeepState сообщили об успехах врага возле Волчанских Хуторов в Харьковской области, Яблоновки и Орехового - в Донецкой.

Кроме того, сообщалось, что враг пытается прорваться к Купянску с северо-запада. Подразделения Сил обороны Украины осуществляют мероприятия по выбиванию штурмовых групп противника.

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