Украина уже получила семь систем IRIS-T SLM.

Украина заказала у Германии 18 систем IRIS-T SLM, семь из которых наша страна уже получила. Еще 11 систем должны поступить позже. Об этом рассказал посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью "Европейской правде".

"Всего заказали 18 систем IRIS-T SLM – был заказ на 12, плюс 4, плюс 2. Сейчас мы получили 7 из них", - поделился он.

Макеев отметил, что в каждую систему, которую сейчас производят в Германии для Украины, входят три пусковые установки SLM средней дальности, и две пусковые установки SLS короткой дальности.

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Также дипломат добавил, что количество зенитных ракетных комплексов Patriot, которые Украина рассчитывает получить благодаря поддержке Германии, сейчас меняется.

"Мы сначала обратились к немцам с просьбой купить для нас в США две системы. После встречи в Рамштайне публично прозвучало, что партнеры пытаются найти 5 систем. Впрочем, на самом деле нам нужно 10 и более", - подчеркнул Макеев.

Дипломат уточнил, что общий пул европейских стран, которые взялись помочь Украине, составляет 5 или 10 систем. Он считает, что позже станет известно, кто и сколько систем профинансировал.

Германия добавит к ЗРК IRIS-T SLM искусственный интеллект

Напомним, что ранее в Defense Express рассказали, что в немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM планируют интегрировать искусственный интеллект. По словам экспертов, такое оружие могут испытать на фронте в Украине.

В заявлении от платформы Brave1, которое получило агентство Reuters, говорится, что Украина позволит иностранным оборонным компаниям испытывать свои новые образцы оружия на фронте.

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