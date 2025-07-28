Ярослав Грубич заявил, что не считает себя героем.

Сын известного украинского телеведущего Константина Грубича, оператор и режиссер Ярослав Грубич, который пополнил ряды ВСУ и потерял руку на фронте, вышел на связь после ранения и опубликовал фото в Instagram.

"Друзья, в моменте переезда и после наркоза пишу: очень благодарю вас за множество слов поддержки и понимания. Некоторым не успел ответить, потому что состояние и левой (рукой - ред.). Я не считаю себя "героем", как многие меня называют, подвигов великих не имею. Но рад, что моя история многих вдохновила", - отметил он.

Ярослав добавил, что переживает за раненых побратимов и скучает по погибшим друзьям.

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"Нужно держаться ради памяти. Я буду о них еще вспоминать не раз", - подчеркнул боец.

Позже Ярослав написал, что многие хотят помочь, но в этом нет необходимости:

"На самом деле это очень круто и щемяще. К счастью, на данный момент я не нуждаюсь, но есть много необходимого для подразделения".

Напомним, ранее УНИАН писал, что сын известного телеведущего потерял руку на войне.

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