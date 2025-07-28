Президент США подчеркнул, что в вопросе прекращения войны России против Украины не наблюдается никакого прогресса.

Президент Соединенных Штатов Америки назвал сроки нового дедлайна для России по прекращению войны против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Трамп сказал во время двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Тернберри (Шотландия).

"Я собираюсь установить новый дедлайн (конечный срок - УНИАН) на около 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причины ждать", - подчеркнул Трамп. Говоря о предыдущем сроке в 50 дней для прекращения войны, лидер Белого дома отметил, что хотел быть "щедрым" (великодушным).

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Президент США добавил, что не видно никакого прогресса в вопросе прекращения войны, которую Россия ведет против Украины. Однако, со своей стороны, он также заявил, что не хочет так поступать с Россией, ведь он "любит русский народ", пишет Reuters.

"Я разговаривал с ним [Путиным] и казалось, что мы уже на пути [к миру]. А потом я сказал: забудьте об этом. И я больше не собираюсь говорить. Знаете, такое случалось уже слишком много раз, и мне это не нравится", - заявил президент США.

По словам Трампа, по обновленным данным, в войне России и Украины на фронте за неделю гибнет 7 тысяч военных. Он сказал, что в будущем станет известно, возьмет ли верх "здравый смысл", чтобы Путин согласился на сделку.

"Могут быть санкции и, наверное, тарифы, вторичные тарифы", - добавил он.

Что известно об ультиматуме Трампа

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, Трамп заявил о готовности сократить 50-дневный ультиматум для России на меньший срок, чтобы было достигнуто соглашение о прекращении войны.

Об этом начальном сроке президент США объявил в середине июля. Он тогда предупредил РФ, что иначе ее будут ждать высокие ограничения на пошлины и вторичные санкции.

Эти санкции могут касаться третьих стран, которые покупают российские энергоносители, такие как нефть.

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