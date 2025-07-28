Президент Соединенных Штатов Америки назвал сроки нового дедлайна для России по прекращению войны против Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Трамп сказал во время двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Тернберри (Шотландия).
"Я собираюсь установить новый дедлайн (конечный срок - УНИАН) на около 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причины ждать", - подчеркнул Трамп. Говоря о предыдущем сроке в 50 дней для прекращения войны, лидер Белого дома отметил, что хотел быть "щедрым" (великодушным).
Президент США добавил, что не видно никакого прогресса в вопросе прекращения войны, которую Россия ведет против Украины. Однако, со своей стороны, он также заявил, что не хочет так поступать с Россией, ведь он "любит русский народ", пишет Reuters.
"Я разговаривал с ним [Путиным] и казалось, что мы уже на пути [к миру]. А потом я сказал: забудьте об этом. И я больше не собираюсь говорить. Знаете, такое случалось уже слишком много раз, и мне это не нравится", - заявил президент США.
По словам Трампа, по обновленным данным, в войне России и Украины на фронте за неделю гибнет 7 тысяч военных. Он сказал, что в будущем станет известно, возьмет ли верх "здравый смысл", чтобы Путин согласился на сделку.
"Могут быть санкции и, наверное, тарифы, вторичные тарифы", - добавил он.
Что известно об ультиматуме Трампа
Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, Трамп заявил о готовности сократить 50-дневный ультиматум для России на меньший срок, чтобы было достигнуто соглашение о прекращении войны.
Об этом начальном сроке президент США объявил в середине июля. Он тогда предупредил РФ, что иначе ее будут ждать высокие ограничения на пошлины и вторичные санкции.
Эти санкции могут касаться третьих стран, которые покупают российские энергоносители, такие как нефть.