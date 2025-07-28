Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР "не заинтересована" в предложениях от Южной Кореи.

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон отвергла мирное предложение нового либерального правительства Южной Кореи. Как пишет AP, она заявила, что "слепое доверие" новой власти Южной Кореи к союзу со США и враждебность к Северной Корее ничем не отличаются от подхода их предшественников.

"Мы ещё раз разъясняем официальную позицию: какая бы политика ни была принята и какое бы предложение ни было сделано в Сеуле, мы в этом не заинтересованы, и нет ни повода для встречи, ни вопроса для обсуждения", — заявила Ким Ё Чжон.

Как пишет AP, это первое официальное заявление Северной Кореи о правительстве нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна. Новый президент Южной Кореи, который вступил в должность в начале июня, пообещал улучшить отношения КНДР. Правительство Южной Кореи уже прекратило трансляции антипхеньянских репродукторов через фронтовую линию, приняло меры по запрету активистам запускать воздушные шары с пропагандистскими листовками через границу и репатриировало северокорейцев.

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Ким Ё Чжон назвала шаги Ли "искренними усилиями" по развитию отношений, но заявила, что новое правительство по-прежнему "находится в состоянии конфронтации" с Северной Кореей. Она упомянула предстоящие летние южнокорейско-американские военные учения, которые Северная Корея рассматривает как репетицию вторжения.

Как отмечается в статье, это заявление говорит о том, что Северная Корея теперь занята расширением сотрудничества с Россией и не видит необходимости в ближайшее время возобновлять дипломатические отношения с Южной Кореей и США.

Мун Сон Мук, аналитик сеульского Корейского исследовательского института национальной стратегии, заявил, что заявление Ким Ё Чжон свидетельствует о том, что Северная Корея рассчитывает на выход Южной Кореи из альянса с США.

Мун заявил, что Ким, вероятно, не видит особой выгоды во взаимодействии с Югом, поскольку тот не может возобновить экономические проекты, ранее выгодные Северу, пока действуют международные санкции.

Северная Корея и Россия

Как пишет Financial Times, РФ почти исчерпала запасы советского оружия, и вінуждена использовать помощь от Северной Кореи.

В 2024 году 52% взрывчатых материалов поступили из региона Находка - порта, который использует Северная Корея. До войны поставок оттуда не было вообще. Всего из Северной Кореи в Россию было отправлено 250 000 тонн грузов.

Также сообщалось, что Россия запустила прямые пассажирские авиарейсы из Москвы в столицу Северной Кореи Пхеньян - впервые с середины 1990-х годов.

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