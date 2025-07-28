Тем не менее среди республиканцев есть немало людей, которые хотят наказать Путина.

15 сенаторов из Демократической и Республиканской партий США отказались поддержать законопроект о санкциях против России. Многие из них заявили, что они ждут, когда президент Дональд Трамп даст "зеленый свет", пишет Semafor.

Почему в Сенате не поддержали законопроект о санкциях против РФ

Отмечается, что это явный признак контроля Трампа над республиканцами в Сенате. В связи с этим существует лишь минимальная вероятность того, что сенаторы опередят президента США в вопросе введения санкций против РФ.

"Когда президент Трамп захочет, чтобы я подписал его, я подпишу. Я хочу дать президенту необходимую гибкость, чтобы он мог делать то, что должен", - сказал журналистам сенатор Джим Бэнкс из Индианы.

Видео дня

В издании уточнили, что законопроект не поддержали 11 республиканцев и четыре демократа. В эту группу вошли бывший посол администрации Трампа Билл Хагерти, самопровозглашенный неинтервенционист Рэнд Пол и один из ведущих голосов демократов в области внешней политики Крис Мерфи.

"Я следую за президентом Трампом в том, что он хочет сделать", - объяснил свое решение сенатор Рон Джонсон, республиканец из Висконсина, который также не поддержал законопроект.

Лидер большинства в Сенате Джон Тун рассказал журналистам, что сенаторы поддержат законопроект о санкциях против РФ, как только Белый дом сделает тоже самое. Он заверил, что республиканцы поддержат мнение Трампа и его администрации по этому вопросу.

В издании добавили, что некоторые республиканцы хотят наказать российского диктатора Владимира Путина. Тем не менее Трамп не даст им сделать это без своего одобрения.

Более того, Белый дом сейчас работает над тем, чтобы смягчить формулировки законопроекта о санкциях против России, который в нынешнем виде предусматривает введение 500-процентных пошлин в отношении стран, импортирующих российские энергоресурсы. В издании объяснили, что идея состоит в том, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров о прекращении огня.

В издании отметили, что сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь хотят ввести исключения для стран, которые помогают Украине. Также рассматривается возможность введения некоторых гибких условий, которые позволят Трампу быстро увеличить или снизить пошлины.

Журналисты напомнили, что Грэм говорил о том, что президент США поддерживал его законопроект. Тем не менее Трамп недавно предложил действовать в одностороннем порядке.

"Президент Трамп предложил нечто иное, чем было в законопроекте, поэтому я предпочитаю дать ему свободу действий, чтобы он сам решил, что нужно делать. Я поддерживаю идею "подкосить" Путина. Но я также не хочу мешать президенту делать то, что он считает нужным", - заявил сенатор Берни Морено из Огайо.

В издании подчеркнули, что без единодушной поддержки Сенат не может продвигать законопроект, не тратя драгоценное время. Дедлайн Трампа в 50 дней для России затягивает рассмотрение законопроекта до сентября, когда он может быть еще больше отложен из-за приближающегося срока финансирования правительства.

Журналисты отметили, что демократы в целом более активно выступают в поддержку Украины и против России. Тем не менее четыре сенатора из этой партии все же выступили против законопроекта.

Демократы, которые не поддержали законопроект о санкциях против РФ, объяснили, что они не хотят, чтобы его рассматривали как замену более значительной военной помощи Украине.

Не все готовы поддержать законопроект

Неинтервенционист Рэнд Пол является одним из самых ярых критиков законопроекта. В разговоре с журналистами он заверил, что не поддержит его, даже если Трамп в конечном итоге выскажется в его пользу.

"Это будет иметь разрушительные последствия для мировой торговли и, вероятно, станет самым вредным для нашей экономики законодательным актом за всю историю. Так что, надеюсь, он не будет принят", - объяснил он.

Пол добавил, что также выступает против альтернативного предложения Трампа о введении 100-процентных пошлин в отношении стран, которые покупают российскую нефть.

В Конгрессе США сделали заявление о санкциях против РФ

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Конгресс не будет рассматривать законопроекты о новых санкциях против России, пока не истечет время 50-дневного ультиматума, который выставил главе Кремля Владимиру Путину американский президент Дональд Трамп. По его словам, главе Белого дома и его администрации нужно позволить сделать то, что они собираются делать.

В Reuters отмечали, что некоторые члены Конгресса продолжают настаивать на более жестких санкциях против России. В частности, они поддерживают введение 500-процентных пошлин на товары из стран-покупателей российской нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: