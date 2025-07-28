Известная украинская ведущая и актриса Леся Никитюк похвасталась подарком от возлюбленного.
В Instagram-stories артистка опубликовала милые кадры со своим женихом, военнослужащим Дмитрием Бабчуком.
Никитюк сделала зеркальное селфи, на котором запечатлела любимого в темных очках и с цветами в руке.
Также ведущая показала с близкого расстояния букет, который ей подарил жених.
Напомним, ранее Леся Никитюк откровенно рассказала об изменениях в жизни после рождения сына. Она призналась, что теперь после работы возвращаться домой стало радостно: "Теперь меня там ждут. Даже плачут".
А до этого ведущая делилась с подписчиками трогательным кадром жениха-военного с их сыном. Никитюк показала, как молодой папа сидит вблизи колыбели малыша ночью.
Также сообщалось, что Леся Никитюк спустя месяц после рождения сына вернулась к работе. Она была ведущей на дне рождения блогерши-миллионницы Кэнди Суперстар. Празднование было в стиле "Дикого Запада".