Ранее ведущая откровенно рассказала об изменениях в жизни после рождения сына.

Известная украинская ведущая и актриса Леся Никитюк похвасталась подарком от возлюбленного.

В Instagram-stories артистка опубликовала милые кадры со своим женихом, военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

Никитюк сделала зеркальное селфи, на котором запечатлела любимого в темных очках и с цветами в руке.

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Также ведущая показала с близкого расстояния букет, который ей подарил жених.

Напомним, ранее Леся Никитюк откровенно рассказала об изменениях в жизни после рождения сына. Она призналась, что теперь после работы возвращаться домой стало радостно: "Теперь меня там ждут. Даже плачут".

А до этого ведущая делилась с подписчиками трогательным кадром жениха-военного с их сыном. Никитюк показала, как молодой папа сидит вблизи колыбели малыша ночью.

Также сообщалось, что Леся Никитюк спустя месяц после рождения сына вернулась к работе. Она была ведущей на дне рождения блогерши-миллионницы Кэнди Суперстар. Празднование было в стиле "Дикого Запада".

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