Полномасштабная война длится вот уже больше трех лет, и нет абсолютно никаких признаков того, что ситуация вскоре изменится и боевые действия окончательно закончатся. Все это время, начиная с февраля 2022 года, продолжается всеобщая мобилизация, которая затрагивает категорию мужчин от 25 до 60 лет.
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В феврале 2025 года, после призыва со стороны западных партнеров о необходимости снижения мобилизационного возраста, был разработан добровольный, так называемый "Контракт 18-24". Но общество все эти годы также думает о том, будет ли мобилизация женщин. Поэтому мы решили обратиться к ИИ с этим вопросом.
- Мобилизация женщин в Украине
- Будет ли мобилизация женщин в Украине
- Мобилизация женщин медиков - почему ее стоит ожидать, по мнению ИИ
- Мобилизация женщин - 2025-2026 - тотальный, но маловероятный сценарий
Мобилизация женщин в Украине
На сегодняшний день в Украине отсутствует обязательная мобилизация женщин, однако действующее законодательство и практика ВСУ предусматривают определённые случаи, когда женщины могут быть привлечены к службе. ChatGPT на базе модели GPT-4o, на основе фактов и анализа текущей обстановки на конец июля 2025 года, заявил, что в Украине растет потребность в мобилизационном ресурсе.
Потери, истощение личного состава и высокая интенсивность боев вынуждают ВСУ расширять мобилизацию. Также, одним из основных факторов, который может стать причиной расширения мобилизации на женщин, по мнению искусственного интеллекта, может стать особый дефицит в квалифицированных специалистах — особенно это касается медиков.
Будет ли мобилизация женщин в Украине
Принудительная мобилизация всех женщин в ближайшее время маловероятна — политически и организационно это слишком чувствительный шаг.
"В условиях, когда часть общества крайне чувствительна к теме мобилизации вообще, принудительная мобилизация женщин может вызвать общественный резонанс, особенно без серьёзной информационной подготовки", - ответил ИИ.
Также он считает, что, так как полноценных переговоров с Россией нет, и в ближайшей перспективе не предвидится, война будет продолжаться в активной фазе, и, следовательно, Украина будет вынуждена продолжать мобилизацию.
Однако мобилизация женщин-медиков, по его мнению, вероятна.
Мобилизация женщин медиков - почему ее стоит ожидать, по мнению ИИ
ChatGPT считает, что для этого есть сразу несколько причин — во-первых, была подготовлена для этого законодательная основа — с 1 октября 2024 года женщины-медики подлежат воинскому учёту. Во-вторых, ИИ считает, что украинской армии "реально не хватает врачей, фельдшеров, медсестёр".
Поэтому он думает, что этот шаг может быть оформлен не как "мобилизация", а как расширение обязанностей военных по учёту.
"Если ситуация на фронте резко ухудшится — вероятность расширения мобилизации (в том числе женщин в других профессиях) существенно возрастёт", - добавил ИИ.
Мобилизация женщин - 2025-2026 - тотальный, но маловероятный сценарий
ИИ в своем ответе озвучил сразу четыре сценария того, как может быть введена мобилизация женщин. Из них интересными к изучению являются только два. При обострении ситуации на фронте, по мнению искусственного интеллекта, в течение весны-лета 2025 года Украина должна была бы ввести "ограниченно-принудительную мобилизацию женщин-медиков" (возможно — с элементами штрафов или административной ответственности за уклонение от воинского учёта).
Кроме того, власти, в таком случае, должны были бы разработать планы мобилизации женщин в критические тыловые профессии. Вероятность такого сценария, по его мнению — 30-40%. Но это стало бы точкой напряжения внутри страны, особенно без разъяснительной кампании.
А вот последний сценарий может испугать. Срок — конец 2025 года и весь 2026. Что в нем происходит? Ситуация становится экзистенциальной — ВСУ теряет значительные территории, идёт борьба за ключевые регионы.
Вводится всеобщая мобилизация — включая женщин призывного возраста, возможно по примеру Израиля:
- служба в небоевых частях;
- замена мужчин на тыловых должностях;
- ограниченное боевое участие в отдельных подразделениях (медики, БПЛА и пр.)
Вероятность такого сценария, по мнению ИИ, составляет 10–15%, если ситуация не катастрофическая.
Ранее УНИАН сообщал, когда может закончиться война, по мнению ИИ.