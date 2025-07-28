ИИ спрогнозировал возможную мобилизацию женщин в Украине, назвав при этом, в течение каких сроков это может произойти и из-за каких причин.

Полномасштабная война длится вот уже больше трех лет, и нет абсолютно никаких признаков того, что ситуация вскоре изменится и боевые действия окончательно закончатся. Все это время, начиная с февраля 2022 года, продолжается всеобщая мобилизация, которая затрагивает категорию мужчин от 25 до 60 лет.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

В феврале 2025 года, после призыва со стороны западных партнеров о необходимости снижения мобилизационного возраста, был разработан добровольный, так называемый "Контракт 18-24". Но общество все эти годы также думает о том, будет ли мобилизация женщин. Поэтому мы решили обратиться к ИИ с этим вопросом.

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Мобилизация женщин в Украине

На сегодняшний день в Украине отсутствует обязательная мобилизация женщин, однако действующее законодательство и практика ВСУ предусматривают определённые случаи, когда женщины могут быть привлечены к службе. ChatGPT на базе модели GPT-4o, на основе фактов и анализа текущей обстановки на конец июля 2025 года, заявил, что в Украине растет потребность в мобилизационном ресурсе.

Потери, истощение личного состава и высокая интенсивность боев вынуждают ВСУ расширять мобилизацию. Также, одним из основных факторов, который может стать причиной расширения мобилизации на женщин, по мнению искусственного интеллекта, может стать особый дефицит в квалифицированных специалистах — особенно это касается медиков.

Будет ли мобилизация женщин в Украине

Принудительная мобилизация всех женщин в ближайшее время маловероятна — политически и организационно это слишком чувствительный шаг.

"В условиях, когда часть общества крайне чувствительна к теме мобилизации вообще, принудительная мобилизация женщин может вызвать общественный резонанс, особенно без серьёзной информационной подготовки", - ответил ИИ.

Также он считает, что, так как полноценных переговоров с Россией нет, и в ближайшей перспективе не предвидится, война будет продолжаться в активной фазе, и, следовательно, Украина будет вынуждена продолжать мобилизацию.

Однако мобилизация женщин-медиков, по его мнению, вероятна.

Мобилизация женщин медиков - почему ее стоит ожидать, по мнению ИИ

ChatGPT считает, что для этого есть сразу несколько причин — во-первых, была подготовлена для этого законодательная основа — с 1 октября 2024 года женщины-медики подлежат воинскому учёту. Во-вторых, ИИ считает, что украинской армии "реально не хватает врачей, фельдшеров, медсестёр".

Поэтому он думает, что этот шаг может быть оформлен не как "мобилизация", а как расширение обязанностей военных по учёту.

"Если ситуация на фронте резко ухудшится — вероятность расширения мобилизации (в том числе женщин в других профессиях) существенно возрастёт", - добавил ИИ.

Мобилизация женщин - 2025-2026 - тотальный, но маловероятный сценарий

ИИ в своем ответе озвучил сразу четыре сценария того, как может быть введена мобилизация женщин. Из них интересными к изучению являются только два. При обострении ситуации на фронте, по мнению искусственного интеллекта, в течение весны-лета 2025 года Украина должна была бы ввести "ограниченно-принудительную мобилизацию женщин-медиков" (возможно — с элементами штрафов или административной ответственности за уклонение от воинского учёта).

Кроме того, власти, в таком случае, должны были бы разработать планы мобилизации женщин в критические тыловые профессии. Вероятность такого сценария, по его мнению — 30-40%. Но это стало бы точкой напряжения внутри страны, особенно без разъяснительной кампании.

А вот последний сценарий может испугать. Срок — конец 2025 года и весь 2026. Что в нем происходит? Ситуация становится экзистенциальной — ВСУ теряет значительные территории, идёт борьба за ключевые регионы.

Вводится всеобщая мобилизация — включая женщин призывного возраста, возможно по примеру Израиля:

служба в небоевых частях;

замена мужчин на тыловых должностях;

ограниченное боевое участие в отдельных подразделениях (медики, БПЛА и пр.)

Вероятность такого сценария, по мнению ИИ, составляет 10–15%, если ситуация не катастрофическая.

Ранее УНИАН сообщал, когда может закончиться война, по мнению ИИ.

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