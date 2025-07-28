Погода не препятствует россиянам атаковать, подчеркнул Попович.

Особенностью последних ночных российских ракетно-дронных атак является то, что враг каждый раз концентрируется не более чем на трех городах. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович Украинскому радио.

"Сегодня под обстрелом был Староконстантинов. Он никогда не был безопасным городом, поскольку там есть военные объекты. Ранее были города, которые считались более-менее безопасными, в частности Ивано-Франковск, который на прошлой неделе подвергся обстрелу. Враг каждый раз концентрирует свои удары на одном-двух, максимум трех городах, и эта тактика фиксируется уже два месяца минимум", - отметил эксперт.

По его словам, погода не препятствует россиянам атаковать, а что касается сбивания российских целей, то, подчеркнул он, "здесь могут быть вопросы, особенно, если есть облачность, дождь, туман и т.д.".

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"Это прежде всего касается визуального наблюдения и сбивания "шахедов" мобильными огневыми группами. Для радиолокации особых преград нет", - добавил обозреватель.

Российская атака по Украине 28 июля

Как сообщал ранее УНИАН, ночью в понедельник Украина была под атакой дронов и ракет. В Дарницком районе Киева от атаки дронов пострадали пять человек, среди которых ребенок. Все - жители многоэтажки, где взрывная волна в одном из подъездов повредила окна с 6-го по 11-й этажи. Также повреждены были автомобили рядом с домом. Кроме того, российские дроны и ракеты летели на Староконстантинов Хмельницкой области.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне запустили по Украине более 330 дронов и ракет. Воздушные силы уточнили, что было 324 ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов, четыре крылатые ракеты Х-101 и три аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал".Силы обороны сбили/подавлили системами РЭБ 311 средств воздушного нападения противника: 309 ударных БпЛА; две крылатые ракеты Х-101. Основным направлением российского удара был Староконстантинов Хмельницкой области.

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