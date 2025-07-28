'Ни слабости, ни слабины': Лавров выдал громкие заявления о войне и Макроне

Опальный российский дипломат отметил, что Россия впервые за историю якобы воюет против всего Запада.

Россия "впервые за всю историю воюет одна" против всего Запада. Именно поэтому нельзя допускать "ни слабости, ни слабины", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передают росСМИ.

Главный кремлевский дипломат громко заявил, что главная цель России - "победить врага". Врагом в Москве считают не только Украину, но и весь Запад.

"Впервые за историю Россия воюет одна против всего Запада. До Первой мировой, до Второй мировой у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому надо полагаться на себя. Нельзя допускать ни слабости, ни слабости. Нельзя допускать ни слабости, ни слабины", - сказал он.

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Отдельно Лавров заявил, что смысла от телефонного разговора диктатора Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона было мало. При этом он добавил, что правитель РФ якобы открыт к диалогу с любой страной, в том числе европейской.

"Вот президент Макрон позвонил нашему президенту, тот тут же взял трубку. Правда, я не хочу раскрывать секреты общения, но пользы от этого разговора было, прямо скажем, мало. Хотя бы потому, что потом президент Макрон начал делать публичное заявление, что на Россию надо надавить, чтобы она согласилась немедленно на прекращение огня без всяких условий", - посетовал Лавров.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 1 июля Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По их данным, они обсудили "ситуацию вокруг Украины", в частности, российский правитель подчеркнул, что война в Украине - это якобы "прямое следствие политики Запада". Также он в разговоре обвинил Запад в том, что тот "много лет создавал в Украине антироссийский плацдарм", "потворствовал нарушением прав русскоязычных жителей, а теперь затягивает боевые действия".

Напомним, что Макрон вечером 1 июля после того, как поговорил с российским диктатором, позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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