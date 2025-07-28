Ивановская отметила, что сейчас публичное исполнение русскоязычного репертуара вызывает категорическое неприятие у многих граждан Украины.

В украинском обществе есть запрос на запрет публичного исполнения песен на русском языке на законодательном уровне. Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

По ее словам, этот вопрос требует четкого законодательного урегулирования. Ивановская напомнила, что сейчас в Украине законы не содержат такого запрета.

"Согласно Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком культурных мероприятий в Украине является государственный язык (статья 23). Однако Закон не исключает возможности использования других языков при исполнении художественных произведений - в частности песен - при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам. То есть, исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением Закона о государственном языке", - объяснила языковой омбудсмен.

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Ивановская отметила, что во время полномасштабной войны публичное исполнение русскоязычного репертуара вызывает категорическое неприятие у подавляющей части граждан Украины. Она подчеркнула, что сейчас украинцам приходится бороться не только за территории, но и за символы, язык и идентичность.

"Сцена и улица - это тоже пространства смыслов, и они должны звучать на украинском языке", - добавила Ивановская.

Языковой омбудсмен напомнила, что в некоторых украинских городах, включая Киев и Тернополь, власти запретили публичное исполнение русскоязычных песен. Тем не менее за это нарушение не предусмотрено наказание.

"Помимо общественной поддержки, такие инициативы требуют общегосударственного нормативного обеспечения, юридической определенности: и для органов местного самоуправления, и для исполнителей, организаторов мероприятий, субъектов хозяйствования", - подчеркнула Ивановская.

Языковой омбудсмен призвала отменить особый статус русского языка

Ранее уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что необходимо отменить особый статус русского языка в Украине. По ее словам, в условиях вооруженной агрессии РФ он является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации.

Также Ивановская настаивает на необходимости сформировать единое украиноязычное пространство. Она считает, что это приоритет безопасности, интеграции и гуманитарной сферы.

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