Во многих областях завтра будут дожди и град со шквалами.

Во вторник, 29 июля, во многих областях Украины ожидается непростая погода с дождями, грозами и сильными порывами ветра. об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"29 июля в Украине, кроме большинства районов Левобережья, грозы, в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди", - прогнозируют синоптики.

Также, по их данным, днем в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами будет град и шквалы 15-20 м/с.

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Из-за непогоды в Украине объявили I уровень опасности, желтый.

Погода на завтра - прогноз на 29 июля

О том, что 29 июля, погода в Украине будет непростой, предупреждает и синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, циклон повлечет в западных областях, местами на севере Украины, в Черкасской области, в Кропивницком с районами, в Винницкой и Одесской области неустойчивую и дождливую погоду.

В западных областях, по ее данным, завтра похолодает до +18...+23 градусов, местами в дождях +16...+18 градусов.

"Одевайтесь тепло и соответственно дождливому прогнозу", - посоветовала Наталья Диденко.

В то же время на востоке и юге сохранится сильная жара, а из-за сильных температурных контрастов во время ливней возможны сильные грозы, град и шквалы.

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