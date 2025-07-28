Во вторник, 29 июля, во многих областях Украины ожидается непростая погода с дождями, грозами и сильными порывами ветра. об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"29 июля в Украине, кроме большинства районов Левобережья, грозы, в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди", - прогнозируют синоптики.
Также, по их данным, днем в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами будет град и шквалы 15-20 м/с.
Из-за непогоды в Украине объявили I уровень опасности, желтый.
Погода на завтра - прогноз на 29 июля
О том, что 29 июля, погода в Украине будет непростой, предупреждает и синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, циклон повлечет в западных областях, местами на севере Украины, в Черкасской области, в Кропивницком с районами, в Винницкой и Одесской области неустойчивую и дождливую погоду.
В западных областях, по ее данным, завтра похолодает до +18...+23 градусов, местами в дождях +16...+18 градусов.
"Одевайтесь тепло и соответственно дождливому прогнозу", - посоветовала Наталья Диденко.
В то же время на востоке и юге сохранится сильная жара, а из-за сильных температурных контрастов во время ливней возможны сильные грозы, град и шквалы.