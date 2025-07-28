Цены на томаты выросли, а огурцы и сладкий перец, наоборот, начали дешеветь.

На минувшей неделе в Украине существенно выросли цены на некоторые категории овощей. Об этом в своем аналитическом обзоре сообщили специалисты портала EastFruit.

Так, в нашей стране выросли цены на свеклу и морковь. По состоянию на конец прошлой рабочей недели свекла стоила 10-20 грн/кг, тогда как за неделю до этого цены на овощ находились на уровне 8-12 грн/кг. Морковь подорожала с 13-20 гривень за килограмм до 15-20 гривень.

На фоне роста продаж начали снижаться цены на белокочанную капусту - в конце прошлой рабочей недели овощ продавали по цене 17-22 грн/кг.

Видео дня

Цены на томат выросли до 35-70 гривень, а огурцы и сладкий перец продавались дешевле, чем неделей ранее - 15-50 и 50-120 гривень, соответственно. Брокколи и пекинская капуста подорожали до 55-65 и 25-38 гривень, тогда как стоимость цветной капусты снизилась до 45-55 грн/кг.

Продавцы продолжают снижать цены на баклажаны. В конце прошлой рабочей недели они стоили 30-40 грн/кг, тогда как чеснок, наоборот, подорожал до 60-130 гривень, несмотря на рост предложения.

Что касается цен на ягоды и фрукты, то они в Украине преимущественно снижались. Так, цены на голубику упали до 150-230 грн/кг, тогда как неделей ранее они находились на уровне 190-280 гривень.

Малина подешевела до 130-180 гривень. Дешевле, чем неделей ранее, продавали черную и красную смородину - 130-190 и 70-150 гривень, соответственно.

Из-за существенного увеличения предложения на рынке цены на арбуз снизились до 10-17 грн/кг. Продолжила дешеветь груша - по состоянию на конец прошлой рабочей недели ее продавали по цене 37-70 грн/кг. Цены на черешню несколько выросли - со 180-220 до 180-260 гривень.

Цены на продукты в Украине - последние новости

С начала года в Украине существенно выросли цены на свинину. Если в прошлом году в супермаркетах мясо стоило в среднем менее 200 грн/кг, то за последние месяцы цены не опускались ниже 250 грн/кг.

По словам аналитиков, в 2024 году цены на свинину были ниже из-за более высокого предложения на фоне уменьшения емкости рынка. Они отмечают, что в Украине имеет место сокращение поголовья свиней, что связано с войной, а также экономическими и эпизоотическими факторами.

Также сообщалось, что эра дешевых натуральных фруктов и овощей в мире заканчивается, что связано с ростом себестоимости производства, дефицитом рабочей силы и изменениями климата.

Вас также могут заинтересовать новости: