Фауна отдельных водоемов довольно оригинальна и своеобразна.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике проводят целенаправленные гидробиологические исследования водных объектов и сейчас получены первые результаты - есть виды из Красной книги. Об этом сообщили в заповеднике.

Речь идет о том, что в 2024 году ученые сосредоточили внимание на донных беспозвоночных (зообентосе) и зооперифитонах - организмах, которые живут на подводных растениях и твердых субстратах.

Заповедник имеет богатую водную сеть - через его территорию протекают восемь рек, в частности Припять, Уж и Илья, более 160 км мелиоративных каналов и немало озер различного происхождения. Исследования охватили прибрежные участки озер Вьюновое и Плютовище, лесные озера, Оташевскую старицу, отдельные реки и каналы.

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В результате исследований ученые получили довольно разнообразный список таксонов беспозвоночных. Часть из них - редкие или такие, которые живут только в заросших водной растительностью мелководьях с медленным течением. Именно поэтому особое внимание исследователи уделяют изучению эпифитона - беспозвоночных, живущих на подводных растениях.

В частности, в зарослях озера Плютовище обнаружили личинки стрекозы Anax imperator Leach - одного из крупнейших хищных видов среди стрекоз. Эти насекомые откладывают яйца в листья и стебли водных растений. Вид занесен в Красную книгу Украины как "уязвимый" и имеет охранный статус в Красном списке Международного союза охраны природы (МСОП) со статусом LC (наименьшая угроза исчезновения).

"Личинки Anax imperator Leach - одни из крупнейших среди личинок других стрекоз (достигают 60 мм) и являются хищниками и потребляют мелких ракообразных, пиявок, головастиков, личинок водных насекомых и т.д.", - рассказали исследователи.

Также зафиксировано присутствие двустворчатого моллюска Sphaerium rivicola (Lamark), который упоминается в Красном списке МСОП как "уязвимый" (VU). Известно, что в Украине наблюдается массовое исчезновение моллюсков этого семейства.

Кроме того, в реке Уж найдены представители еще одного важного таксона - больших двустворчатых моллюсков семейства Unionidae: Anodonta cygnea (L.), Unio tumidus Philipsson и Unio pictorum (L.). Эти моллюски играют важную роль в водных экосистемах, однако их популяции оказались под угрозой из-за загрязнения водоемов и деградации природной среды.

"Общий список таксонов беспозвоночных исследованных водных объектов достаточно значительный, при этом фауна отдельных водных объектов достаточно оригинальна и своеобразна. Значительное количество таксонов являются обитателями заросших мелководных участков водоемов с пониженной скоростью течения. Именно значительная степень зарастания озер заповедника вызывает интерес", - говорится в сообщении.

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