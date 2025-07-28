Любителей острых гастрономических ощущений в Европе ждет немало сюрпризов.

Пока многие популярные летние туристические направления в Европе изнемогают от адской жары, местные жители и туристы изо всех сил ищут способы охладиться. Один из них – популярные замороженные десерты, известные как мороженое, сорбет или джелато.

Впрочем, вряд ли кого-то еще можно удивить традиционными вкусами вроде пломбира, шоколада или клубники. Многие туристы открыты к необычному опыту, а потомувполне готовы направиться на отдых в тот или иной город ради того, чтобы отведать необычные сорта мороженого.

Эксперты туристического издания Euronews Travel подобрали пять необычных замороженных десертов, которые подают в разных странах Европы этим летом.

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1. Мороженое-спагетти в Германии. Известный на родине под названием Spaghettieis десерт, лишь внешне мимикрирует под популярное мучное изделие из Италии. На самом деле, это блюдо приготовлено из ванильного мороженого, выжатого через пресс так, чтобы оно напоминало лапшу, а затем покрыто клубничным соусом и белым шоколадом.

Это немецкое лакомство было изобретено в 1969 году Дарио Фонтанеллой в Мангейме (земля Баден-Вюртемберг), однако в наши дни его можно найти по всей Германии.

2. Джелато в булке бриошь на Сицилии. На этом итальянском острове мороженое – это не только десерт. Местные жители любят справляться с летней жарой, завтракая булочкой бриошь с джелато – эта привычка здесь так же распространа, как эспрессо. Раздвоенная, слегка сладкая булочка бриошь начиняется шариками сливочного джелато и часто покрывается взбитыми сливками или орехами. Бриошь с джелато обычно подают с ложкой, но ее можно есть и как сэндвич.

Эта традиция восходит к XIX веку и отражает любовь сицилийцев к контрастам: горячее и холодное, мягкое и крепкое, насыщенное и освежающее. Классические вкусы, такие как фисташки, миндаль и страчателла – неизменные фавориты.

3. Дондурма в Турции. Это традиционное турецкое мороженое обычно готовят из козьего молока, салепа (муки из корней орхидеи), мастики (смолы) и сахара. Оно эластичное, тягучее и медленно тающее – настолько, что его часто едят ножом и вилкой. Популярные вкусы включают фисташки, шоколад и вишню, но также туристам предлагают попробовать более смелые варианты, например, с шафраном и миндалем, взбитыми сливками и сосновой мастикой.

Это лакомство появилось много веков назад в регионе Кахраманмараш на юго-востоке страны, но теперь оно распространено по всей Турции: от деревенских ярмарок до набережных Стамбула. Продавцы часто устраивают представление, переворачивая рожки вверх дном или растягивая мороженое, как ириску, чтобы развлечь покупателей.

4. Кофе по-льежски во Франции. Несмотря на название, блюдо не имеет ничего общего с бельгийским городом Льеж, ну, почти. Французы переименовали этот десерт, изначально известный как café viennois, в café liégeois во время Первой мировой войны в честь жителей Льежа, боровшихся с немецкой оккупацией.

Этот гибрид напитка и десерта представляет собой шарики кофейного мороженого, проложенные слоем охлажденного кофе и украшенные кремом шантильи – пышными жирными молочными сливками, часто с добавлением ванили. На вкус это изысканный и освежающе-горьковато-сладкий напиток, который прекрасно тонизирует.

5. Мороженое из морошки в Лапландии. Сладкая, терпкая и непригодная для промышленного выращивания морошка – одно из самых труднодоступных сокровищ Арктики. Эти золотисто-оранжевые ягоды, которые можно найти на диких болотах и топях Швеции, Норвегии и Финляндии, собирают в конце лета, и они издавна являются неотъемлемой частью традиций коренных саамов. Скоротечный сезон и удаленность от цивилизации делают морошку ценным ингредиентом для самых разных блюд – от джема до ликеров. Но настоящим лакомством является мороженое из морошки.

На севере Финляндии компания Arctic Ice Cream Factory превращает ягоды в кремовые шарики, которыми так приятно наслаждаться после похода по тундре или под полуночным солнцем. По ту сторону границы, в Швеции, изысканные варианты этого сезонного лакомства создали отель Brandon Lodge в прибрежном Лулео и столичный гранд-отель Stockholm.

Другие интересные новости для любителей мороженого

Как сообщал УНИАН, ранее туристов призвали быть внимательными при покупке мороженого в Италии, ведь нередко наивные туристы попадаются на удочку нечестных торговцев и оказываются обманутыми, получив "ненастоящее джелато" по завышенной цене.

Стоит отметить, что любителям острых гастрономических ощущений совсем необязательно ехать из Украины за границу, чтобы попробовать необычные сорты мороженого. Например, на столичном ВДНХ находится точка по продаже этого морозного лакомства с самым большим выбором сартов в стране – есть там и такие экстравагантные вкусы, как "борщ", "лосось с кунжутом" или же "картошка с укропом".

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