Макеев заявил, что большинство министров в немецком правительстве являются абсолютными сторонниками Украины.

После избрания канцлером Германии Фридриха Мерца в немецкой политике произошли весомые сдвиги в отношении перспективы вступления Украины в НАТО, считает посол Украины в этой стране Алексей Макеев. Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

По его словам, в Германии "изменилось отношение к Украине в НАТО", мол, раньше только бывший министр иностранных дел Анналена Бербок "заявляла, что такая возможность воспринимается", а "сейчас это позиция всей коалиции".

"Например, впервые на совете Украина-НАТО от немцев прозвучал тезис о членстве Украины в НАТО. Их заявления уже идут немножко дальше, чем формулировки Альянса. Или, например, я сейчас веду разговор с коллегами в Министерстве обороны и с оборонной индустрией об использовании ими тактических и стратегических уроков ВСУ для немецкого Бундесвера и для НАТО. Наша цель здесь - еще большая интеграция наша с ними", - отметил Макеев.

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Он отметил, что "уже сейчас есть атмосфера, которая позволяет говорить о гораздо более глубоких процессах, чем до сих пор", и согласился с тем, что Мерц лично сейчас благосклонен к тому, чтобы Украина была членом НАТО.

"Да, есть разные позиции в коалиционных партиях. Но и канцлер, и министр иностранных дел Иоганн Вадефуль (оба - христианские демократы), и два ключевых лица в социал-демократической партии, министр финансов и вице-канцлер Ларс Клингбайль и министр обороны Борис Писториус - они являются абсолютными сторонниками, партнерами и друзьями Украины, и я могу называть их моими друзьями", - сказал посол.

Отвечая на вопрос, не будет ли Германия тормозом на пути Украины в НАТО, он сказал, что в мире "появились и другие тормоза", и заверил, что как посол будет работать над этим.

Перспектива вступления Украины в НАТО

Как сообщал ранее УНИАН, в июне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что путь Украины к вступлению в НАТО остается "необратимым", несмотря на публичные заявления администрации США о том, что разрушенная войной страна не вступит в Альянс.

Также недавно глава МИД Германии Иоганн Вадефуль во время своего пребывания в Киеве сделал заявление относительно будущего Украины в НАТО. Он тоже заявил, что Украина находится на бесповоротном пути в НАТО, и добавил, что Германия подтверждает это решение.

В то же время в совместном коммюнике по итогам недавнего саммита НАТО в Гааге не было упоминания о будущем членстве Украины в НАТО, которое сам генсек Альянса Рютте называл "необратимым путем".

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