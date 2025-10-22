Ранее министр финансов Бессент анонсировал существенное ужесточение санкций против России.

Соединенные Штаты Америки вводят новые санкции в отношении Российской Федерации. Они затронут российские компании "Роснефть" и "Лукойл".

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США. Отмечается, что ограничения вводятся в связи с отсутствием серьезной приверженности России мирному процессу по прекращению войны в Украине.

"Сейчас самое время прекратить убийства и немедленно объявить перемирие. Учитывая отказ президента Путина положить конец этой бессмысленной войне, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, которые финансируют военную машину Кремля. Министерство финансов готово принять дополнительные меры, если это будет необходимо для поддержки усилий президента Трампа по прекращению еще одной войны. Мы призываем наших союзников присоединиться к нам и соблюдать эти санкции", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Видео дня

Отмечается, что, помимо "Роснефти" и "Лукойла" санкции затронут компании, которые прямо или косвенно на 50 % или более принадлежат этим гигантам, даже если они не включены в санкционный список напрямую. Речь идет о 28 дочерних компаниях "Роснефти" и 6 – "Лукойла".

Напомним, что ранее министр финансов США Скотт Бессент анонсировал существенное ужесточение санкций против России. Он подчеркивал, что новые ограничения будут одними из крупнейших санкций, которые США вводили против РФ.

Санкции против России: другие новости

Reuters сообщает, что послы стран-членов Европейского Союза согласовали новый, уже 19-й пакет санкций в отношении Российской Федерации.

Этот пакет ограничений включает запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).

Окончательный текст был согласован еще на прошлой неделе. Единственной страной, которая не согласилась с ним, была Словакия. Однако требования страны были удовлетворены благодаря новым пунктам, добавленным в итоговое коммюнике саммита лидеров ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: