Послы Евросоюза согласовали 19-й пакет санкций против России в связи с её войной против Украины, который включает запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщила в среду Дания, председательствующая в ЕС, пишет Reuters.

"Мы очень рады сообщить, что только что получили уведомление от оставшегося государства-члена о том, что теперь оно может снять свою оговорку по 19-му пакету санкций", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Словакия оставалась последней, кто не согласился после того, как страны ЕС согласовали окончательный текст на прошлой неделе. Премьер-министр Словакии Фицо потребовал от Европейской комиссии гарантий по высоким ценам на энергоносители и согласованию климатических целей с потребностями автопроизводителей и тяжёлой промышленности. Словацкий дипломат заявил, что требования страны были удовлетворены благодаря новым пунктам, добавленным в итоговое коммюнике саммита лидеров ЕС в четверг.

"В связи с этим была запущена письменная процедура одобрения Советом. Если возражений не поступит, пакет будет принят завтра к 8:00 утра", - сказано в документе.

Важно, что запрет на СПГ вступит в силу в два этапа: краткосрочные контракты истекают через шесть месяцев, а долгосрочные - с 1 января 2027 года. Полный запрет вступает в силу на год раньше, чем указано в дорожной карте Еврокомиссии по прекращению зависимости блока от российского ископаемого топлива.

Новый пакет также вводит новые ограничения на поездки для российских дипломатов и включает в себя 117 новых судов из "теневого флота" Москвы, в основном танкеров, в результате чего общее число судов достигло 558.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент сказал журналистам в Белом доме, что Вашингтон также в ближайшее время объявит об ужесточении санкций против России.

США также призывают европейских союзников, страны G7, а также Канаду и Австралию присоединиться к усилиям по введению санкций против России.

