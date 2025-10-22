О каких именно ограничениях будет идти речь, Бессент не уточнял.

В ближайшее время Соединенные Штаты Америки объявят о существенном ужесточении санкций в отношении Российской Федерации.

Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент в ходе общения с журналистами, кадры которого опубликовал Clash Report.

"Мы собираемся объявить либо после закрытия сегодня днем, либо завтра утром о существенном ужесточении санкций в отношении России", – сказал он.

Видео дня

О каких именно ограничениях будет идти речь, Бессент не уточнял.

Санкции против России: другие новости

Несколько дней назад Великобритания ударила санкциями по крупнейшим нефтяным компаниям России. Ограничения затронут "Лукойл" и "Роснефть". Кроме того, под ограничения попал еще 51 танкер российского "теневого флота".

В начале октября Франция задержала танкер из "теневого флота РФ", находящийся под санкциями. До этого танкер задерживали власти Эстонии из-за того, что он плавал без флага.

Вас также могут заинтересовать новости: