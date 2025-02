Ожидается, что поставки бомб и соответствующих систем наведения начнутся в следующем году, а ракет Hellfire - в 2028 году.

Администрация Трампа одобрила продажу Израилю оружия на сумму более 7,4 миллиарда долларов, несмотря на глобальную критику его действий в секторе Газа и Ливане.

Как пишет Bloomberg, в пятницу Государственный департамент уведомил Конгресс о том, что он одобрил продажу 3000 ракет класса "воздух-земля" Hellfire и сопутствующего оборудования на сумму 660 миллионов долларов, а также бомб, систем наведения и взрывателей на сумму 6,75 миллиарда долларов.

Отмечается, что США по-прежнему привержены вооружению своего главного ближневосточного союзника, "и для национальных интересов США жизненно важно помогать Израилю развивать и поддерживать готовность к самообороне".

Продажи включают в себя более 2100 250-фунтовых бомб GBU-39/B и 2800 корпусов для 500-фунтовых бомб MK-82. Ожидается, что поставки бомб и соответствующих систем наведения начнутся в следующем году, а ракет Hellfire, производимых компанией Lockheed Martin Corp., начнутся в 2028 году.

Бомбы будут поставляться как с американских складов, так и от подрядчиков, включая Boeing Co, ATK Tactical Systems Co и подразделение L3Harris Technologies Inc.

Ранее администрация президента Дональда Трампа выпустила партию 2000-фунтовых бомб для Израиля, которая была приостановлена бывшим президентом Джо Байденом после того, как Израиль провел военную атаку против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа объявила о предоставлении Израилю одной из самых мощных неядерных бомб - MOAB, которую еще называют "мать всех бомб".

MOAB, весом 9,5 тонн, может разрушать расположенные глубоко под землей объекты - такие, например, как ядерные объекты в Иране.

