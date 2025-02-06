Он обещает местным жителям новые дома.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Израиль после завершения боевых действий передаст сектор Газы американцам.

В своей социальной сети Truth Social политик написал, что для этого не понадобится привлекать американских военнослужащих. Трамп также пообещал обеспечить стабильность в регионе:

"Палестинцы будут переселены в значительно более безопасные и красивые общины с новыми и современными домами в регионе. Они на самом деле получат шанс быть счастливыми, в безопасности и свободе".

Сектор Газа

Напомним, недавно американский лидер призвал "очистить" эту территорию, переселив жителей Газы в другие страны. Он предлагает построить им жилье "в другом месте".

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Трамп также продолжил остановку финансирования Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке. Напомним, ранее в ООН признали причастность его работников к жестокому нападению на Израиль.

Также новая администрация Белого дома передает израильской армии одну из своих самых мощных неядерных бомб.

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