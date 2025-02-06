Бомба, которая весит 9,5 тонн, может уничтожить расположенные даже глубоко под землей объекты.

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о предоставлении Израилю одной из самых мощных неядерных бомб - MOAB, которую еще называют "мать всех бомб".

Как пишет Bild, таким образом Трамп продолжает жесткую политику в отношении Ближнего Востока. "После громкого заявления о желании установить контроль над Газой, теперь он делает шаг, который может изменить баланс сил в регионе", - отметило издание.

MOAB, весом 9,5 тонн, может разрушать расположенные глубоко под землей объекты - такие, например, как ядерные объекты в Иране.

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Примечательно, что Израиль просит это оружие у США с 2000-х годов, но до сих пор ни один президент не соглашался предоставить его. И лишь теперь Трамп впервые дал зеленый свет на поставку "матери всех бомб" ЦАХАЛу.

Эксперты уже оценили, что такой шаг может говорить о возможности атаки на ядерные объекты Ирана, близкого к созданию собственного ядерного оружия.

"Одной из причин такой жесткой политики Трампа называют то, что спецслужбы Ирана планируют его ликвидировать", - отметило издание.

"Если они это сделают, их просто сотрут с лица земли", - предупредил Трамп, подчеркнув, что уже дал распоряжения на случай покушения.

Как отметило издание The Jerusalem post, у Израиля уже есть противобункерные бомбы, но поменьше, среди которых и 907-килограмовые бомбы, которые передала ЦАХАЛу администрация Байдена для борьбы с ХАМАСом. Позже часть этих поставок была заморожена, но Трамп теперь ее возобновил.

Издание добавило, что ранее многие военные аналитики считали, что если у Израиля нет "матери всех бомб", то у него нет шансов для уничтожения ядерных объектов в Иране.

Что такое "мать всех бомб"

Это тяжелый боеприпас воздушного взрыва. Американская фугасная авиабомба создана в 2002-2003 года. MOAB продолжает оставаться одной из самых больших авиабомб, оснащенной системой спутникового наведения. В арсенале США имеется 14 единиц MOAB.

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