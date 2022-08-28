Тело Натальи Вовк якобы нашли в съемной квартире.

Австрийское издание Exxpress с весьма сомнительной репутацией сообщило о смерти Натальи Вовк - украинки, которую Россия называет убийцей дочери пропагандиста Александра Дугина Дарьи.

Об этом речь идет на сайте издания.

По данным издания, тело Натальи Вовк якобы нашли в съемной квартире с 17 ножевыми ранениями. В руках якобы убийцы Дугиной была записка, содержание которой издание не уточняет.

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Кроме того, Exxpress опубликовало якобы кадр из квартиры, где нашли тело Волк. На фотографии видно окровавленную женщину, которая лежит на кровати. Однако это фото довольно сомнительное, ведь росСМИ публиковали его еще в 2020 году. На нем 26-летняя мертвая москвичка, которую убили накануне свадьбы.

Дочь Дугина сгорела в машине: что известно о случившемся

Как сообщал УНИАН, в Подмосковье подорвался автомобиль дочери российского философа Александра Дугина - Дарьи Дугиной - 29-летней журналистки и политолога. Дугина погибла на месте. Инцидент произошел вечером, 20 августа. Дугина ехала на автомобиле Toyota Land Cruiser, когда во время движения машина подорвалась, въехала в ограждение и сгорела, а обломки разбросало по всей дороге.

Первой версией назвали взрыв газового баллона, однако сейчас российские правоохранители склоняются к тому, что под дном авто сработало взрывное устройство.

Кроме того, знакомый погибшей и лидер общественного движения "Русский горизонт" Андрей Краснов заявил, что взорванный автомобиль принадлежал отцу Дарьи Дугиной. Он предполагает, что целью был сам Александр Дугин.

Затем стало известно, что после гибели дочери Дугина в России уже начали угрожать Украине. А сам создатель "русского мира" попал в больницу.

22 августа ФСБ РФ объявила о раскрытии убийства дочери главного идеолога "русского мира" Александра Дугина. Там ожидаемо заявили, что убийство спланировали и совершили украинские спецслужбы. По версии российской спецслужбы, исполнительница убийства - 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая заехала в Россию в июне вместе с 12-летней дочерью.

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