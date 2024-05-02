Дата появления F-16 в нашем государстве не подлежит разглашению, подчеркнул спикер Воздушных сил украинской армии.

После "захода" F-16 в Украину первый их боевой вылет будет зависеть от оперативной обстановки.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона "Едині новини". "Конечно, что с тем, как они "зайдут" в Украину, не означает, что сразу же в первый день состоится боевой вылет. Мы будем смотреть на оперативную обстановку. К тому же, еще готовится сейчас наша инфраструктура, чтобы принять эти самолеты, поставить их на правильное обслуживание. Ну, и конечно это ряд смежных мероприятий, которые необходимо сделать для того, чтобы эти самолеты могли эффективно выполнять свои поставленные задачи", - прокомментировал Евлаш.

Он подчеркнул, что в Украине все сейчас ждут, чтобы F-16 как можно быстрее появились в воздушном пространстве, но отметил, что такие даты разглашению не подлежат. "Уже в публичном пространстве есть ряд информации, что якобы они появятся в июне. Однако мы ждем уже непосредственно официально, когда они зайдут, и только тогда мы сможем сообщить в рамках доступного, что эти самолеты уже есть на вооружении в Воздушных силах", - сказал Евлаш.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 1 мая, Илья Евлаш озвучил ориентир, когда в Украине начнут "работать" западные истребители F-16 - после Пасхи. Так, на вопрос, есть ли какие-то "ориентиры" для граждан Украины, когда F-16 начнут "работать" на нашей территории, ответил: "Да, есть. После Пасхи".

При этом подчеркнул, что сроки загадывать трудно, потому что уже несколько раз менялась дата. Как добавил спикер, когда F-16 зайдут в Украину, "мы обязательно об этом поговорим".

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