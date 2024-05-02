WhatsApp добавил две полезные функции, которые упростят жизнь пользователям

Теперь пользователи могут организовывать мероприятия и встречи прямо в мессенджере, без необходимости использования отдельных приложений.

Разработчики WhatsApp объявили о внедрении двух полезных функции для "Сообществ". Теперь пользователи могут организовывать мероприятия и встречи прямо в мессенджере, без необходимости использования отдельных приложений.

В блоге WhatsApp говориться, что любой участник групповых чатов может создать мероприятие, которое будет отображаться в верхней части чата и доступно на странице информации о группе. Всем, кто идет на встречу, будет отправлено автоматическое уведомление накануне ее начала.

Новая функция сначала станет доступна в группах, привязанных к сообществам, а позже она появится и во всех остальных группах.

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Вместе с этим в WhatsApp появилась возможность отвечать на объявления, размещаемые администраторами групп. Эти ответы будут сгруппированы и сведены к минимуму, что позволит вам увидеть ответ в контексте основного сообщения. Уведомления об ответах у всех пользователей отключены, поэтому они не будут раздражать.

Напомним, WhatsApp запустила сообщества в ноябре 2022 года, позволив так объединять несколько групповых переписок, связанных одной целью или глобальной темой. Это могут быть чаты с соседями, коллегами, учениками и родителями.

Ранее в WhatsApp появилась функция "беспарольного" входа на iPhone. Позже обещают добавить еще несколько фишек: расшифровка голосовых сообщений (в Telegram она платная), быстрый обмен файлами с людьми поблизости и поддержка анимированных стикеров.

А еще через WhatsApp можно будет писать пользователям других мессенджеров. В бета-версию приложения уже добавили совместимость с Telegram и Discord, а позже появится поддержка вообще всех мессенджеров: Viber, iMessage, Signal и других. Эту функцию разработали из-за антимонопольного закона ЕС.

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