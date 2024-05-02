Он продолжает повышать ставки.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что они подумают над введением сухопутных войск в Украину, если российская захватническая армия прорвет линию фронта.

"Франция - это страна, которая осуществляла военные интервенции, в том числе и недавно. Мы разместили несколько тысяч военнослужащих в Сахеле для борьбы с терроризмом, который мог представлять угрозу для нас. Мы сделали это по просьбе суверенных государств. Если бы россияне прорвали линию фронта, если бы был запрос от Украины - чего сегодня нет - мы бы законно должны были бы поставить себе этот вопрос", - сказал он в интервью The Economist.

По его словам, если Россия решит пойти дальше, всем европейским лидерам придется поставить себе этот вопрос. "Я думаю, что исключать это априори - значит не усвоить уроки последних двух лет. На саммите НАТО летом 2022 года мы все исключили поставки танков, ракет большого радиуса действия, самолетов. Сейчас мы все находимся в процессе этого, поэтому было бы неправильно исключать остальное", - добавил Макрон.

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Французский лидер отметил и реакцию Москвы на его заявления: "Агрессивность российской реакции на мои слова свидетельствует о том, что это дало желаемый эффект: Не думайте, что мы на этом остановимся, если вы не остановитесь", - подчеркнул он.

Франция может отправить войска в Украину: что известно

Макрон неоднократно заявлял, что странам-членам НАТО не следует исключать отправку войск в Украину, если возникнет такая необходимость. Несмотря на то, что большое количество стран говорит, что не готово к этому, он не отказывается от этой мысли.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что французским солдатам не придется воевать на нашей территории, пока украинские войска борются с захватчиками.

В России уже успели заявить, что Франция отправляет в Украину 1500 своих военных. Они угрожают бить по иностранным бойцам.

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