Самая вкусная пасха - та, которую приготовил сам. Рассказываем, что важно знать, чтобы праздничная выпечка вышла на славу.

Идеальная пасха - пышная, мягкая, хорошо пропеченная и ароматная. Чтобы она получилась такой, стоит помнить о некоторых важных нюансах в ее приготовлении.

Как испечь вкусную пасху - 10 тонкостей

Несколько важных моментов помогут в приготовлении праздничной выпечки:

Все продукты должны быть комнатной температуры.

Пасха получается вкуснее на живых дрожжах (те, что прессованные).

Дрожжи перед приготовлением нужно проверить на годность - приготовить опару. Если она не поднимается очень долго, то и с тестом придется возится целый день, поэтому опару лучше переделать. Берите для нее свежие дрожжи, смотрите срок годности на упаковке, а открытые упаковки не храните долго.

Если вы приготовили тесто, а оно совсем не поднимается - возможно, дрожжи старые или негодные. В этом случае тесто можно "оживить" новой опарой.

Оптимальная температура для расстойки теста - 28-30 градусов, если будет ниже, то процесс брожения замедляется, при высокой температуре активность дрожжей прекращается, они могут "свариться".

Не ставьте тесто для пасхи в миску с теплой водой - чтобы оно подходило, оставьте его в теплом месте.

При второй расстойке теста в формах, оно должно удвоится - не оставляйте его дольше положенного времени, так как тесто перерастет и опадет, а пасха может получиться с вогнутой шапочкой.

Лучше всего печь пасхи приблизительно одного размера, так как маленькие пекутся быстрее: может быть такое, что они уже готовы и их нужно доставать, а у больших - сырая середина. Если же открыть духовку раньше времени, то тесто в непропеченных пасхах опадет.

В узких и маленьких формах пасхи пекутся и держатся лучше, чем в больших и широких.

После выпечки пасхи лучше всего остужать на боку, положив их на полотенце и поворачивая периодически с одного бока на другой.

Приготовленные пасхи храните в плотно закрытом пакете или оберните в несколько слоёв пищевой плёнки . Видео дня

Ранее мы рассказывали, какая форма для пасхи лучше и как ее выбрать.

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