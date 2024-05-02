Певица призналась, что не всегда поддерживала идеи экс-супруга ради хайпа.

Известная украинская певица Анна Тринчер рассказала об отношении к идеям экс-супруга - блогера Александра Волошина - для увеличения количества подписчиков в соцсетях. Артистка поделилась, что бывший не всегда согласовывал с ней скандальные выходки.

Александр Волошин славится своими роликами, которые неоднократно возмущали сеть. Он публиковал скандальные видео, чтобы специально вызвать эмоции у людей. Главная цель - увеличить количество подписчиков. Анна Тринчер сама неоднократно участвовала в таких видео, однако ей не всегда нравились идеи экс-возлюбленного.

Певица объяснила, что шла под влияние Волошина, и соглашалась на разные идеи. Она признает, что получала прирост подписчиков, и ей это нравилось, но часто Тринчер не контролировала действия мужа:

"Мой бывший муж генерировал очень много провокационных идей, видео. И слава Богу, что у меня еще был какой-то момент небольшого влияния на него, и не все идеи попадали. Все равно, когда ты живешь с мужем, вы вместе растете, ты под его влиянием, он под твоим влиянием. Я была женой своего мужа, все, что я могу сказать. У меня иногда не было права голоса относительно того, какой хайп, инфоповод выпускал в свет. Я тоже этим пользовалась. Аудитория тоже приходила ко мне. И мне нравился этот скачок статистики, абсолютно честно", - рассказала исполнительница.

Анна Тринчер говорит, что больше бы не повторила ничего подобного. Артистка рассказала, что такие ролики сильно повлияли на ее репутацию:

Если учитывать мой сегодняшний статус репутации, мешает ли мне это прошлое? Да мешает. Я в процессе осознания, сознания и взросления. Сейчас я бы это не делала и все делаю для того, чтобы на сегодняшний день меня уже воспринимали как отдельную единицу.

Что известно об отношениях Тринчер и Волошина

Анна Тринчер и Александр Волошин были в отношениях более трех лет. Пара обручилась в 2022 году. Свадьба состоялась в Киеве в семейном кругу. Выяснилось, что у звезд было не все хорошо в отношениях.

Они пытались сохранить брак, но впоследствии влюбленные объявили о разводе. Александр признался, что перегорел в этих отношениях, поэтому, чтобы не мучить Анну, решил разойтись.

Напомним, ранее Анна Тринчер в интервью УНИАН рассказала, как решилась на откровенный клип "Бар за баром" с женатым мужчиной, не испытывала ли дискомфорт.

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