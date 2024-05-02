Десять наиболее популярный моделей сформировали почти треть апрельского рынка новых легковушек.

В прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых легковых автомобилей с существенным отрывом удерживает "бестселлер" Renault Duster – было продано 484 единиц. Об этом сообщает "Укравтопром".

На втором месте находится Toyota RAV4 (393 ед.), на третьем – Mazda CX-5 (220 ед.). В общем, десятка лидеров выглядит следующим образом:

Renault Duster – 484 ед.;

Toyota RAV4 – 393 ед.;

Mazda CX-5 – 220 ед.;

Kia Sportage – 189 ед.;

Volkswagen ID.4 – 141 ед.;

BMW X3 – 131 ед.;

Hyundai Tucson – 129 ед.;

Toyota Land Cruiser Prado – 125 ед.;

Volkswagen Touareg – 123 ед.;

Suzuki Vitara – 107 ед.

Эксперты отмечают, что за счет десяти наиболее популярных моделей легковушек в апреле было сформировано 36% рынка новых легковых авто.

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В общем, ситуация похожа на ту, которая была в марте. Первые два лидера вообще остались без изменений. Третью позицию на рынке новых легковых авто тогда занял Kia Sportage, тогда как сейчас компактный кроссовер может похвастаться лишь четвертым местом.

Украинцы чаще "дарят" свои авто

В прошлом месяце в сервисных центрах МВД наблюдали существенное увеличение количества регистрационных действий с транспортными средствами. Больше всего наблюдался спрос на перерегистрацию по договору купли-продажи и дарения. С начала апреля и по 20-е числа месяца оформили 110 997 заявлений по договорам купли-продажи, в то время как за аналогичный период марта этот показатель составил 74 389.

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